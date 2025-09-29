×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:53, 29 сентября 2025

Флаг с портретом Кадырова снят на видео возле могилы Ермолова

Флаг с портретом Рамзана Кадырова на могиле генерала Ермолова. Кадр видео Макс Дивнич / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппонент главы спецназа "Ахмат", боец ММА Макс Дивнич опубликовал видео с флагом "Ахмата" на могиле российского генерала Алексея Ермолова, воевавшего против чеченцев. Судя по записи, флаг на могилу принес некий сторонник "Ахмата". 

"Кавказский узел" писал, что в июле глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал от блогера, бойца ММА Макса Дивнича извинений за то, что тот очернил спецназ "Ахмат" и самого Алаудинова, причислив к спецназу "Ахмат" бойца чеченского происхождения, устроившего конфликт в Луганске. Позднее Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной вражды. После этого Дивнич и Алаудинов продолжили публичную полемику, регулярно критикуя друг друга в своих Telegram-постах. 

Жители регионов Кавказа называют Ермолова "кровавым генералом", карателем и даже обвиняют в организации геноцида кавказских народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Как российские генералы ломали Кавказский хребет". На "Кавказском узле" опубликованы биография Алексея Ермолова и справочный материал о Кавказской войне. Несмотря на резко негативное восприятие Ермолова на Кавказе и, в частности, в Чечне, кадыровские силовики иногда носят награды с его изображением - так, медаль Ермолова в 2020 году публично носил сослуживец Замида Чалаева Арсен. 

Видео с флагом "Ахмат - сила", снятое на могиле генерала Алексея Ермолова в Орле, Дивнич опубликовал в своем Telegram-канале 27 сентября. Флаг, на котором над лозунгом изображен портрет Рамзана Кадырова, разместили рядом с мемориальной табличкой о Ермолове. 

Запись, судя по посту Дивнича и речи за кадром, стала частью продолжающейся полемики блогера с представителями спецназа "Ахмат". Дивнич в публикации от 10 июля ссылался на Ермолова, критикуя "Ахмат"; он, в частности, заявлял, что считает "глупостью называть батальоны и восхвалять "героев", которые воевали против России". "В России нет батальона Еромолова, потому что (...) вы будете ущемляться первые, как и нет памятника основателю города Грозный, а это тоже Ермолов", - написал тогда спортсмен. 

Человек, снявший видео с флагом "Ахмата" у могилы Ермолова, находится за кадром и обращается к Дивничу, называя Ермолова его "кумиром". "Можешь делать свое подразделение, батальон, что угодно под этой громкой фамилией, но чтобы, главное, он был вот под нашим знаменем", - говорит он. 

Принадлежность автора видео к "Ахмату" на данный момент не подтверждена, а на флаге, который использует спецназ, зачастую изображен портрет Ахмата Кадырова, а не его сына, отмечает сегодня "Лента.ру".

Дивнич, публикуя запись, заметил, что не понимает замысел автора видео, однако решил трактовать снятое в приемлемом для себя ключе. "Вижу, человек поехал, не поленился на могилу Великого полководца, еще и цветы возложил. Ну молодец, историю чтит", - добавил он.

"Кавказский узел" также писал, что памятник Ермолову в Минеральных Водах (Ставропольский край), установленный в октябре 2008 года, спустя три года, в октябре 2011, был осквернен неизвестными. Местные власти связали инцидент с попыткой столкнуть интересы разных этнических групп во время предвыборной кампании. Осенью 2010 года еще один памятник Ермолову был установлен в Пятигорске по инициативе местных казаков и единогласному решению членов Общественного совета Пятигорска. При этом все национальные общины народов Кавказа резко осудили установку памятника Ермолову, а историки указали на угрозу конфликтов из-за памятников завоевателям на Кавказе. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:43, 30 сентября 2025
Введены ограничения на работу трех аэропортов на юге России
22:19, 29 сентября 2025
Суд обязал Саакашвили возместить три миллиона долларов в бюджет Грузии
19:04, 29 сентября 2025
1
 Родители Георгия Бачиашвили подверглись уголовному преследованию в Грузии
18:13, 29 сентября 2025
1
 Восемь человек задержаны за массовый дрифт и стрельбу в Ингушетии
17:48, 29 сентября 2025
Жительницу Черкесска оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики
17:33, 29 сентября 2025
Военный из Северной Осетии убит на Украине
Все события дня
Новости
Чиновник порицает блогеров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:11, 26 сентября 2025
Власти Чечни обещают "стереть из соцсетей" незарегистрированных блогеров
Мансур Солтаев и Роман Мурдиев. Кадр видео "Чечня сегодня" https://t.me/chechnyatoday/34929
03:55, 25 сентября 2025
Обвинение запросило два года колонии для Романа Мурдиева
Задержание Александра Пономарева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:18, 24 сентября 2025
За неделю с 15 по 21 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Грозный. Фото: "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/151555/
00:36, 24 сентября 2025
Чингиз Ахмадов признал практику похищений и пыток людей в Чечне
Блогеры Арина и Тамерлана, уличенные в публикации "противоправного и непристойного контента", на встрече с представителями Совбеза Чечни. Фото: Грозный-Информ.
20:59, 23 сентября 2025
Регистрация блогеров продемонстрировала попытки властей Чечни усилить контроль за медиа-пространством
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Станица Наурская. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=ga2XjW33fgo Дискуссия о переименовании городов Чечни

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
30 сентября 2025, 07:23
Пожары произошли в двух регионах ЮФО после атак дронов

Форма армянских военнослужащих. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
30 сентября 2025, 03:42
Пользователи Facebook* призвали узнать судьбу пропавших в карабахских войнах бойцов

Микаел Аджапаян (справа). Cкриншот видео https://pastinfo.am/ru/news/2025/06/27/090807750014/1936392
29 сентября 2025, 18:59
Прокурор запросил 2,5 года тюрьмы для архиепископа Аджапаяна

Нацпарк "Приэльбрусье". Фото пресс-службы нацпарка: http://эльбруспарк.рф/?Page=gallery&act=show_razdel&id=3
29 сентября 2025, 08:58
Суд отказался вернуть в Кабардино-Балкарию дело о мошенничестве с землями нацпарка

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше