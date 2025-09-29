Флаг с портретом Кадырова снят на видео возле могилы Ермолова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппонент главы спецназа "Ахмат", боец ММА Макс Дивнич опубликовал видео с флагом "Ахмата" на могиле российского генерала Алексея Ермолова, воевавшего против чеченцев. Судя по записи, флаг на могилу принес некий сторонник "Ахмата".

"Кавказский узел" писал, что в июле глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал от блогера, бойца ММА Макса Дивнича извинений за то, что тот очернил спецназ "Ахмат" и самого Алаудинова, причислив к спецназу "Ахмат" бойца чеченского происхождения, устроившего конфликт в Луганске. Позднее Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной вражды. После этого Дивнич и Алаудинов продолжили публичную полемику, регулярно критикуя друг друга в своих Telegram-постах.

Жители регионов Кавказа называют Ермолова "кровавым генералом", карателем и даже обвиняют в организации геноцида кавказских народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Как российские генералы ломали Кавказский хребет". На "Кавказском узле" опубликованы биография Алексея Ермолова и справочный материал о Кавказской войне. Несмотря на резко негативное восприятие Ермолова на Кавказе и, в частности, в Чечне, кадыровские силовики иногда носят награды с его изображением - так, медаль Ермолова в 2020 году публично носил сослуживец Замида Чалаева Арсен.

Видео с флагом "Ахмат - сила", снятое на могиле генерала Алексея Ермолова в Орле, Дивнич опубликовал в своем Telegram-канале 27 сентября. Флаг, на котором над лозунгом изображен портрет Рамзана Кадырова, разместили рядом с мемориальной табличкой о Ермолове.

Запись, судя по посту Дивнича и речи за кадром, стала частью продолжающейся полемики блогера с представителями спецназа "Ахмат". Дивнич в публикации от 10 июля ссылался на Ермолова, критикуя "Ахмат"; он, в частности, заявлял, что считает "глупостью называть батальоны и восхвалять "героев", которые воевали против России". "В России нет батальона Еромолова, потому что (...) вы будете ущемляться первые, как и нет памятника основателю города Грозный, а это тоже Ермолов", - написал тогда спортсмен.

Человек, снявший видео с флагом "Ахмата" у могилы Ермолова, находится за кадром и обращается к Дивничу, называя Ермолова его "кумиром". "Можешь делать свое подразделение, батальон, что угодно под этой громкой фамилией, но чтобы, главное, он был вот под нашим знаменем", - говорит он.

Принадлежность автора видео к "Ахмату" на данный момент не подтверждена, а на флаге, который использует спецназ, зачастую изображен портрет Ахмата Кадырова, а не его сына, отмечает сегодня "Лента.ру".

Дивнич, публикуя запись, заметил, что не понимает замысел автора видео, однако решил трактовать снятое в приемлемом для себя ключе. "Вижу, человек поехал, не поленился на могилу Великого полководца, еще и цветы возложил. Ну молодец, историю чтит", - добавил он.

"Кавказский узел" также писал, что памятник Ермолову в Минеральных Водах (Ставропольский край), установленный в октябре 2008 года, спустя три года, в октябре 2011, был осквернен неизвестными. Местные власти связали инцидент с попыткой столкнуть интересы разных этнических групп во время предвыборной кампании. Осенью 2010 года еще один памятник Ермолову был установлен в Пятигорске по инициативе местных казаков и единогласному решению членов Общественного совета Пятигорска. При этом все национальные общины народов Кавказа резко осудили установку памятника Ермолову, а историки указали на угрозу конфликтов из-за памятников завоевателям на Кавказе.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.