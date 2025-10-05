Главы регионов СКФО вступили в борьбу за изображение на 500-рублевой купюре

В онлайн-голосовании за символы для новой банкноты номиналом 500 рублей, которая посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу, лидируют Эльбрус и "Грозный-Сити", главы регионов призвали жителей к участию в выборе символа. Власти не реагируют на реальные проблемы, возмутились призывами комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2017 года министерство по делам Северного Кавказа поддержало идею поместить изображение мечети имени Ахмата Кадырова "Сердце Чечни" на новой купюре номиналом 200 рублей, а на купюре 2000 рублей - вид Дербента. Столица Чечни и город Дагестана не были выбраны для изображения на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей, проиграв в онлайн-голосовании символам Севастополя и знаменитым местам Дальнего Востока.

Банк России 1 октября в 10.00 мск начал всероссийское онлайн-голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей. Накануне старт голосования на сайте Центрального банка анонсировала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Голосование продлится две недели и завершится 14 октября в 12.00 мск, его результаты повлияют на окончательный дизайн банкноты. Голосование завершится 14 октября в 12.00, информировал ТАСС.

Для лицевой стороны, посвященной Пятигорску, выбрать можно гору Машук, Академическую (Елизаветинскую) галерею, беседку Эолова арфа, гору Бештау, Лермонтовскую галерею и скульптурное изображение терзающего змею орла на горе Горячей, сообщает на своем сайте "Банк России".

Для оборотной стороны 500-рублевой банкноты выбор символов шире. Это башенные комплексы Вовнушки и Эрзи в Ингушетии, Большой азимутальный телескоп в Карачаево-Черкесии, гора Эльбрус, горнолыжный курорт Домбай, комплекс Грозный-сити в Чечне, Дербентская крепость в Дагестане, Картинная галерея в городе Черкесск, Художественный музей им. Махарбека Турганова во Владикавказе, Нарзанная галерея в Кисловодске, Национальная библиотека Чеченской Республики, памятник Матери в Ингушетии, Северо-Кавказская государственная филармония в Кисловодске, скульптура "Фатима, держащая солнце" во Владикавказе, Чегемские водопады в Кабардино-Балкарии и Чиркейская ГЭС в Дагестане.

Главы регионов призвали поучаствовать в голосовании

"Грозный-Сити - это не просто здание и не просто деловой центр. Он символизирует нашу победу над международным терроризмом, возрождение Чеченской Республики в составе России и начало новой эпохи мирной созидательной жизни", - написал в своем посте от 4 октября глава Чечни Рамзан Кадыров, призвав проголосовать за этот символ.

"Впервые наш край появится на отечественных купюрах. Какие именно символы Пятигорска это будут, решат люди", - написал в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Банк России хочет изменить дизайн купюры в 500 рублей. Банкнота сохранит сиренево-фиолетовый цвет, но обновит символы. На лицевой стороне будет одно из шести знаковых мест Пятигорска, на обратной - один из 16 символов Северо-Кавказского федерального округа, среди которых и наш красавец Эльбрус", - информирует официальный Telegram-канал курорта.

На пятый день голосования за вид оборотной стороны новой банкноты номиналом 500 рублей лидируют Эльбрус и комплекс Грозный-Сити. Гора набрала уже более 294 тысяч голосов, а комплекс – более 239 тысяч голосов.

В голосовании за символ на лицевой стороне банкноты лидирует Академическая (Елизаветинская) галерея – почти 357 тысяч голосов. "Орел, терзающий змею" занимает второе место – более 114 тысяч голосов.

Комментаторы сочли надуманной борьбу за изображение на купюре

Участники социальных сетей под постом губернатора Ставропольского края скептически восприняли призыв Владимирова, в его телеграм-канале, у которого насчитывается 136 тысяч подписчиков, это сообщение набрало 369 комментариев.

"Вот проблема - символ банкноты, это просто уже смешно. Вы решите реальные проблемы людей", - удивилась пользователь Lyama.

"Неужели есть кому какая разница, что будет нарисовано на купюре? Главное, чтобы они были у нас в наличии!" - написала Виктория.



"Зачем менять Петра Великого и Северный флот на какую-то гору? Какие заслуги Эльбруса или беседки в истории РФ?" - спросил Ваня С.

"Мне всё равно, что будет на купюре, для меня самое главное - когда перестанут расти цены на продукты и бензин?" - возмутилась Ксюша.

