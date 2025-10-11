Розыгрыш призов продолжил практику влияния Кадырова на итоги голосований

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Озвученное Рамзаном Кадыровым обещание призов участникам голосования за изображение "Грозного-Сити" на 500-рублевой купюре стало инструментом воздействия, аналогичным применению админресурса на выборах в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября Рамзан Кадыров объявил о розыгрыше десяти iPhone 17 среди тех, кто четыре раза (во "ВКонтакте", "Одноклассниках", по электронной почте и на "Госуслугах") проголосует за изображение "Грозного-Сити" на оборотной стороне 500-рублевой купюры и сообщит об этом в соцсетях.

К 11.30 мск 10 октября в онлайн-голосовании на сайте Центробанка за "Грозный-Сити" проголосовали 689 тысяч человек, за гору Эльбрус - 672 тысячи. Еще вечером 9 октября у Эльбруса было 607 тысяч голосов, у "Грозного-Сити" - 595 тысяч.

Муфтият Чечни подключился к агитации за изображение на купюре

В Духовном управлении мусульман Чечни прошла встреча муфтия республики Салаха Межиева с представителями духовенства республики, на встрече "обсудили важность активного участия в общественной жизни, в частности, во Всероссийском голосовании за символы для новой 500-рублёвой банкноты", сообщил вечером 10 октября в своем телеграм-канале муфтият.



"Межиев подчеркнул, что поддержка города Грозный в этом голосовании, это не только проявление гражданской позиции, но и возможность на общероссийском уровне показать впечатляющие успехи и стремительное развитие Чеченской Республики", - говорится в публикации.



Поддержать Грозный можно "легко и быстро" одним из четырёх способов: через «ВКонтакте», «Одноклассники», электронную почту и портал «Госуслуги», указал ДУМ Чечни и привел в своей публикации пошаговую инструкцию для голосования за "Грозный-Сити".

Голосование на сайте Центробанка началось 1 октября и завершится в 12.00 мск 14 октября. Его результаты повлияют на окончательный дизайн банкноты.

Попытка Кадырова купить голоса напомнила о практике нарушений на выборах

Политический обозреватель "Коммерсант FM" Дмитрий Дризе высказал сомнение в необходимости как розыгрыша десяти iPhone, объявленного Кадыровым, так и онлайн-голосования, организованного Центробанком.

В коротком подкасте, опубликованном 10 октября на сайте "Коммерсанта", Дризе провел аналогию между проводящимся онлайн-голосованием и политическими выборами, в которых предложения вознаграждения за голоса является нарушением.

В настоящих выборах такое является серьезным нарушением

"В России проходят весьма оригинальные выборы - дизайна купюры. Проводит их Центральный банк Российской Федерации, что тоже выглядит немного странно. Гражданам предлагается проголосовать онлайн за символы на новой 500-рублевой банкноте. Посвящена она Северо-Кавказскому федеральному округу. На лицевой стороне будет размещен символ столицы округа - Пятигорска, а на оборотной - узнаваемый региональный объект. Фавориты - гора Эльбрус и комплекс небоскребов «Грозный-Сити». Все бы хорошо, но так кажется, что вокруг всего этого разгорелся не очень здоровый ажиотаж. Сторонники каждого изображения стали привлекать россиян щедрыми посулами. По идее, в настоящих выборах такое является серьезным нарушением", - указал политобозреватель.

"Есть такое подозрение, что людям нашим не хватает публичных активностей, в том числе и так называемых состязательных выборов, с нервом, чтобы не знать заранее победителя. Отсюда и такой интерес [к этой акции]", - подчеркнул Дмитрий Дризе.

По состоянию на 12.26 мск, за гору Эльбрус в онлайн-голосовании отдано 916 864 голосов, за "Грозный-Сити" почти на 13 тысяч голосов больше – 929 673.

Рамзан Кадыров в сентябре 2021 года был избран главой Чечни на новый пятилетний срок с результатом в 99,7% голосов, который побил его же рекорд 2016 года (97% голосов). Набрав, по данным избиркома Чечни, 99,7% голосов, Кадыров установил мировой рекорд по числу голосов на выборах глав региона по версии InterRecord.

Победа Рамзана Кадырова на выборах главы Чечни с почти стопроцентным результатом абсолютно неправдоподобна и характерна для авторитарных режимов, указали аналитики. "Такое количество голосовавших подрывает всякое доверие к выборам вообще. Как может один человек набрать практически 100%? Все знают, что это игра. Не выбирали, а надо было, чтобы так выбрали. Для нормального человека это выглядит как издевательство... Такая цифра неприлична даже по общероссийским меркам. Глава Чечни занимается самолюбованием", – сказал, в частности, главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, политолог Алексей Малашенко.

При этом ход голосования на выборах в Чечне сопровождался активным использованием админресурса. Так, учителя и врачи против своей воли многократно голосовали на разных избирательных участках, сообщили местные жители. Перед выборами в разных районах Чечни прошли митинги с участием бюджетников и госслужащих, которые призывали людей голосовать. За Кадырова агитировали не только чиновники и сотрудники местного самоуправления, но и духовенство. Участие духовенства в агитации за Рамзана Кадырова прямо нарушает федеральный закон, однако это давняя и распространенная практика в Чечне, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, идею изобразить "Грозный-Сити" или гору Эльбрус на новой 500-рублевой купюре раскритиковала "Русская община", назвав это "идеологической диверсией". Блогер Макс Дивнич, конфликтовавший с "Ахматом", призвал подписчиков голосовать за Эльбрус против Грозного.

При этом главы регионов призвали жителей к участию в выборе символа, а пользователи соцсетей назвали борьбу надуманной. На каждой стороне 500-рублевой купюры будет использовано несколько символов, победитель голосования не обязательно займет центральное место на купюре, пояснил Банк России.

Идея изобразить "Грозный-Сити" на 500-рублевой купюре, против которой агитирует "Русская община", преподносится Кадыровым как символ успеха имперского проекта, при этом обе стороны конфликта озабочены лишь собственным престижем и влиянием, а не государственным единством.