Кадыров установил на выборах мировой рекорд

26 сентября 2021, 19:26

Рамзан Кадыров, за которого, по данным избиркома Чечни, проголосовали 99.7% избирателей, набрал наибольшее в мире количество голосов на выборах глав регионов, установив мировой рекорд по версии InterRecord.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров был зарегистрирован кандидатом на пост главы Чечни как выдвиженец от "Единой России". Соперниками Кадырова были представитель КПРФ Халид Накаев и Иса Хаджимурадов из партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". 17-19 сентября в Чечне прошло голосование на выборах в Госдуму, а также прямые выборы главы республики, выборы в парламент и гордуму Грозного. Рамзан Кадыров, по данным ЦИК, набрал на выборах главы Чечни 99,7% голосов, побив свой же рекорд 2016 года, когда он набрал 97% голосов. "Единая Россия" на думских выборах получила 89,2% голосов. При этом официальные данные о явке указывают на снижение интереса к выборам в Чечне. Если в 2016 году в голосовании приняли участие 96,29% избирателей, то в 2021 году – 93,37%.

Победа Рамзана Кадырова на выборах главы Чечни с почти стопроцентным результатом абсолютно неправдоподобна и характерна для авторитарных режимов, указали правозащитница Светлана Ганнушкина, политолог Алексей Малашенко и координатор "Голоса"* Виталий Аверин.

О мировом рекорде, установленном главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выборах 2021 года, сообщило сегодня агентство InterRecord. "Наибольшее количество голосов на выборах глав региона достигнуто Рамзаном Кадыровым (Россия) на выборах главы Чечни", - говорится в сообщении на странице агентства в Instagram.

Кадыров стал мировым рекордсменом, набрав наибольшее количество голосов в процентах - 99,7%, детализируется в сообщении на сайте InterRecord.

Агентство InterRecord основано в 1998 году, штаб-квартира его находится в Праге. С 1999 года агентство входит в Международную ассоциацию регистраторов рекордов. InterRecord является крупнейшим международным агентством регистрации рекордов на русском языке, которое регистрирует не только мировые, но и национальные рекорды. Отбор победителей проводится по трем номинациям: "самое-самое" то, что может быть сравнено в количественном выражении), "первое" (то, что может быть сравнено во временном отношении), "единственное"(являющееся исключительным и трудно повторимым), разъяснено на сайте агентства.

В Чечне за почти двадцать лет налажены механизмы контроля за результатами выборов, указал автор блога на "Кавказском узле" "Чечня инсайд". "Практически все ТИК развернуты в школах, а местные оперштабы по контролю за выборами, которыми руководят главы местных администраций, предоставляют копии паспортов тех, кто не пришел на выборы. За них бланки заполняют с нужной галочкой члены избирательных комиссий. Даже там, где есть онлайн-камеры ─ это вообще не проблема, потому что иногда нет необходимости закидывать бюллетени в ящик, так как их можно просто суммировать с результатами действительных голосов. Наблюдателями на выборах являются только провластные общественники и госслужащие, которые тоже "в деле". На выборах каждый раз работают одни и те же лица, и никаких тайн там нет", - говорится в заметке "Как в Чечне рисовали голоса на выборах", опубликованной 22 сентября.

Учителя и врачи в Чечне против своей воли многократно голосовали на разных избирательных участках, сообщили ранее "Кавказскому узлу" жители республики, указав на пассивное отношение к выборам многих своих знакомых. Перед выборами в разных районах Чечни прошли митинги с участием бюджетников и госслужащих, которые призывали жителей республики голосовать. За Кадырова агитировали не только чиновники и сотрудники местного самоуправления, но и духовенство. Участие духовенства в агитации за Рамзана Кадырова прямо нарушает федеральный закон, однако это давняя и распространенная практика в Чечне, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Подробнее о сентябрьских выборах говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в Чечне и других регионах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".