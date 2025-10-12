Дудаев обвинил Центробанк в создании препятствий для голосования за "Грозный-сити"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проголосовать за новый дизайн 500-рублевой купюры теперь можно, только авторизовавшись через "Госуслуги", ранее предлагались и другие варианты авторизации. Чеченский министр Ахмед Дудаев обвинил Центробанк, что тот меняет правила игры в тот момент, когда лидером голосования стал "Грозный-сити".

Как писал "Кавказский узел", 10 октября Рамзан Кадыров объявил о розыгрыше десяти iPhone 17 среди тех, кто четыре раза (во "ВКонтакте", "Одноклассниках", по электронной почте и на "Госуслугах") проголосует за изображение "Грозного-Сити" на оборотной стороне 500-рублевой купюры и сообщит об этом в соцсетях. Обещание Кадырова стало инструментом воздействия, аналогичным применению админресурса на выборах в Чечне.

По данным на 02.30 мск 11 октября в онлайн-голосовании на сайте Центробанка за "Грозный-Сити" проголосовали 1 047 058 человек, за гору Эльбрус - 1 127 484 человека. Среди символов лицевой стороны, как и ранее, лидирует Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске, набравшая 1 114 613 голосов.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев 11 октября обратился к Центробанку России в связи с голосованием за новый дизайн 500-рублевых купюр. В видеообращении в своем телеграм-канале он заявил, что жители Чечни "самым активным образом" голосуют за то, что на купюре был изображен "всеми любимый высотный комплекс "Грозный-сити".

Дудаев отметил, что жители Чечни "мобилизовались" и "Грозный-сити" вырвался вперед в голосовании "с большим отрывом", но тут Центробанк "меняет условия объявленного им же голосования".

"Без объяснения причин закрываются какие-то платформы. Изначально Центробанком было объявлено, что можно голосовать через "Госуслуги", через [электронную] почту, через "Одноклассники" и через "ВКонтакте", но сейчас мы видим, что какие-то из этих платформ закрываются. Они видят всплеск голосов от жителей Чеченской республики и от наших друзей по этой стране, которых мы призвали помочь проголосовать за "Грозный-сити", идет бешеная динамика, мы отрываемся далеко вперед - и закрываются какие-то платформы", - заявил министр.

Он обратился к ЦБ, заявив, что если тот не способен "обеспечить объективность и справедливость", то зачем вообще началось это голосование. При этом Дудаев подчеркнул, что чеченцы не выступают против символов других регионов, а "просто голосуют за свой вариант".

Он также добавил, что в сети "пытаются придать голосованию какой-то межнациональный окрас, привнести политическую составляющую". Он обвинил "националистов, пятую колонну, либералов и иноагентов всех мастей" в том, что они "сразу перешли к оскорблениям в адрес чеченского народа". Они, по словам Дудаева, "начали кричать о неких накрутках, оскорбляя теперь уже и Центробанк, и чеченцев, требуя в ультимативной форме отменить все способы голосования, кроме "Госуслуг".

При этом он заявил, что ЦБ, вместо того, чтобы "дать правовую оценку откровенно экстремистским призывам и защитить свою репутацию от публичной дискредитации... спешно выполняет все требования националистов именно в тот момент, когда "Грозный-сити" значительно вырвался вперед". "Все способы голосования, кроме одного, были ликвидированы. И тут вдруг уже набранные голоса за "Грозный-сити" начинают таинственным образом снижаться, а показатели наших оппонентов - демонстрировать "феноменальный" рост, прибавляя по 20 тысяч за час", - написал министр.

Он задал ЦБ России пять вопросов, в частности, поинтересовавшись, действительно ли на сайте возможны манипуляции с голосами, почему допускается публичная дискредитация Центробанка, куда "исчезли" голоса за Грозный, почему регламент голосования был изменен тогда, когда "Грозный-сити" стал лидером и "кто может гарантировать чеченскому народу честность и справедливость этого процесса".

Надо отметить, что действительно на сайте Центробанка при попытке проголосовать за тот или иной символ на 500-рублевой купюре теперь можно авторизоваться только через "Госуслуги", иных вариантов нет. Голосование на сайте Центробанка началось 1 октября и завершится в 12.00 мск 14 октября. Его результаты повлияют на окончательный дизайн банкноты.

Ранее 10 октября вице-спикер Госдумы, первый заместитель фракции "Новые люди" Владислав Даванков напомнил о том, что Рамзан Кадыров объявил награду для тех, кто голосует за "Грозный-сити" и предложил провести розыгрыш среди тех, кто поддерживает вариант с Эльбрусом. В числе призов - поездка в один из лучших санаториев на Эльбрусе на двоих и 100 футболок "Высшая точка Кавказа" или же любой другой мерч "Новых людей".

Напомним, идею изобразить "Грозный-Сити" или гору Эльбрус на новой 500-рублевой купюре раскритиковала "Русская община", назвав это "идеологической диверсией". Блогер Макс Дивнич, конфликтовавший с "Ахматом", призвал подписчиков голосовать за Эльбрус против Грозного.

При этом главы регионов призвали жителей к участию в выборе символа, а пользователи соцсетей назвали борьбу надуманной. На каждой стороне 500-рублевой купюры будет использовано несколько символов, победитель голосования не обязательно займет центральное место на купюре, пояснил Банк России.

Идея изобразить "Грозный-Сити" на 500-рублевой купюре, против которой агитирует "Русская община", преподносится Кадыровым как символ успеха имперского проекта, при этом обе стороны конфликта озабочены лишь собственным престижем и влиянием, а не государственным единством.