Власти Чечни объявили победой отмену голосования за символы на купюре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чеченский министр Ахмед Дудаев назвал победой досрочное прекращение "необъективного голосования" за изображения на новой 500-рублевой купюре. Минтуризма Дагестана, объявившее розыгрыш призов среди голосующих, приостановило свой конкурс.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября Банк России досрочно остановил голосование за символы для новой 500-рублевой купюры, заявив, что при голосовании наблюдалось множество попыток "техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты". Голосование решено провести позднее с более жесткими условиями. По данным на 12 октября, в результатах онлайн-голосования гора Эльбрус значительно обгоняла "Грозный-Сити".

10 октября Рамзан Кадыров объявил о розыгрыше десяти iPhone 17 среди тех, кто четыре раза (во "ВКонтакте", "Одноклассниках", по электронной почте и на "Госуслугах") проголосует за изображение "Грозного-Сити" на оборотной стороне купюры и сообщит об этом в соцсетях. Вечером 10 октября Центробанк изменил условия голосования, оставив возможность отдать голос только через "Госуслуги". Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Центробанк поменял правила игры в тот момент, когда лидером голосования стал "Грозный-Сити".

На решение Центробанка отреагировал вечером 12 октября Ахмед Дудаев, назвав это "победой". "Я поздравляю всех нас с победой!!! Необъективное голосование прекращено. Когда есть такой достойный национальный лидер, как Рамзан Ахматович, несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит", - написал он.

10 октября Минтуризма Дагестана объявило о розыгрыше квартиры, машины и 10 iPhone среди тех, кто проголосует за изображение Дербентской крепости на купюре. К голосованию были привлечены бюджетники.

В свою очередь Минтуризма Дагестана заявило, что в связи с решением Центробанка розыгрыш призов, организованный ведомством, "также отменяется".

"После возобновления голосования будет рассмотрена возможность проведения конкурса в обновлённом формате. Отданные вами голоса с хэштегом #ВыбираемДербент будут сохранены и учтены при следующем розыгрыше призов после запуска голосования", - говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

Рамзан Кадыров, по состоянию на 07.57 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале решение Центробанка о прекращении голосования. Ранее, 11 октября, Кадыров отчитался об окончании объявленного им конкурса.

"Я объявлял конкурс в поддержку высотного комплекса «Грозный-Сити» в рамках Всероссийского голосования на сайте Банка России. Сегодня определились победители, которые выполнили все условия и были выбраны рандомным образом. Искренне благодарю каждого, кто принял участие в этом конкурсе", - написал он.

Число победителей и их имена Кадыров не назвал. В видеоролике, которым проиллюстрирована публикация, показан момент вручения призов молодому человеку и двум женщинам. Других получателей призов в кадре не видно. Далее в ролике этот молодой человек и две женщины поочередно благодарят власти Чечни и призывают зрителей участвовать в голосовании.

Озвученное Рамзаном Кадыровым обещание призов участникам голосования за изображение "Грозного-Сити" на 500-рублевой купюре стало инструментом воздействия, аналогичным применению админресурса на выборах в Чечне.

Напомним, идею изобразить "Грозный-Сити" или гору Эльбрус на купюре ранее раскритиковала "Русская община", назвав это "идеологической диверсией". Блогер Макс Дивнич, конфликтовавший с "Ахматом", призвал подписчиков голосовать за Эльбрус против Грозного.

Идея изобразить "Грозный-Сити" на 500-рублевой купюре, против которой агитирует "Русская община", преподносится Кадыровым как символ успеха имперского проекта, но обе стороны конфликта озабочены лишь собственным престижем и влиянием, а не государственным единством, указали аналитики.

При этом пользователи соцсетей назвали борьбу надуманной. На каждой стороне 500-рублевой купюры будет использовано несколько символов, победитель голосования не обязательно займет центральное место на купюре, пояснил Банк России.

Новости, посвященные голосованию за изображение на 500-рублевой банкноте, "Кавказский узел" размещает в подшивке "Борьба за 500 рублей на Кавказе".