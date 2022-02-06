Абубакар Янгулбаев покинул Грузию

06 февраля 2022, 04:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший юрист "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев сообщил, что из-за угрозы безопасности вынужден был уехать из Грузии в Европу.

Как писал "Кавказский узел", супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. Также Кадыров обвинил главу "Комитета против пыток"* Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину в пособничестве терроризму. 1 февраля депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семьи Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Свои угрозы он обосновал кровной местью. 4 февраля к генпрокурору России и главе Следкома обратился "Комитет против пыток" с призывом проверить законность высказываний руководства Чечни. Сегодня заявление в Следком России с просьбой проверить призывы и заявления руководства Чечни о семье Янгулбаевых направил юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев.

После угроз Кадырова Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. О том, какие обвинения озвучил Кадыров, и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Абубакар Янгулбаев сообщил, что решил уехать из Грузии в Европу. "Решение уехать в Европу рекомендовано мне специалистами, которые разбираются в безопасности", - сказал он 5 февраля в интервью Telegram-каналу "Можем объяснить".

Абубакар Янгулбаев получил визу Чехии и сразу после этого вылетел из Тбилиси, пишет Telegram-канал.

Янгулбаев признался, что не хотел уезжать "с Кавказа", потому что ему "нравится жить в горах". "Я хочу начать проект, который будет освещать проблемы Чечни. Во-первых, рассказывать русскоязычному населению - и не только - о том, что происходит в Чечне, о том, что Чечня - это не что-то средневековое, что люди там живут в третьей декаде XXI, хотят жить в этом времени и совершенно не хотят жить в XV веке или XII веке, как там живет один конкретный человек. Потому что ему так жить понятней. Все остальные хотят жить свободно", - поделился он планами на будущее.

Янгулбаева в Тбилиси стала разыскивать группа кавказцев, рассказал Telegram-каналу знакомый юриста. По его словам, неделю они посещали разные общественные места в столице Грузии и выслеживали Янгулбаева.

3 февраля телекомпания "Грозный" сообщила, что на митинге в селении Гойты родственники Янгублаевых и Мусаевых и члены тейпа Келой отреклись от своих родных и пообещали отомстить им. Родственники семьи Янгулбаевых вынужденно выступили с проклятиями и угрозами в их адрес, опасаясь за свою безопасность, однако объявление мести родственниками привело к реальной опасности для Янгулбаевых, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказовед.

Еще в 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни. В последние годы за рубежом были убиты несколько оппонентов Кадырова. В пригороде Вены 4 июля 2020 года был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, который критиковал и оскорблял с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей. Похожий стиль критики Кадырова использовал убитый во Франции блогер Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый. Его тело с ножевыми ранениями было найдено 1 февраля 2020 года в отеле, сказано в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".