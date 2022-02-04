Отречение родных усугубило риск для семьи Янгулбаевых

04 февраля 2022, 19:05

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Родственники семьи Янгулбаевых вынужденно выступили с проклятиями и угрозами в их адрес, опасаясь за свою безопасность, однако объявление мести родственниками привело к реальной опасности для Янгулбаевых, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказовед.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля телекомпания "Грозный" сообщила, что на митинге в селении Гойты родственники Янгублаевых и Мусаевых и члены тейпа Келой отреклись от своих родных и пообещали отомстить им. В частности, на митинге выступил брат Сайди Янгулбаева Сайд-Амин Янгулбаев, который заявил, что если раньше других настигнет своего племянника Ибрагима Янгулбаева, которого чеченские власти называют администратором оппозиционного Telegram-канала, то лично его убьет. "Я сделаю все, чтобы настигнуть его раньше. Но если вы меня опередите, я прощаю вам его кровь", - сказал он на митинге. Юрист "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев заявил, что это видео свидетельствует о том, что дядя, который был похищен, жив, и не поверил в искренность его слов. Традиция кровной мести не соответствует законам России, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

20 января супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный. Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". Он обвинил их в организации террористической сети и поддержке терроризма, потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев с дочерью покинули страну. Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Какие обвинения озвучил Кадыров, что ему ответили Янгулбаевы и какую роль в этом сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справка «Кавказского узла» "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Отречение родственников от Янгулбаевых является вынужденной мерой, уверена председатель комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина. "Совершенно очевидно, что это сделано под определенным давлением. Мне кажется, что это вообще не в чеченских традициях - отказываться от родственников. Для этого нужно переломить все свои культурные коды, сломать их", - указала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ганнушкина подчеркнула, что только очень серьезные опасения за свою безопасность "могли вынудить пойти на такой шаг и отречься от родственников", - сказала она. Слова Сайд-Амина Янгулбаева про его племянника Ибрагима, произнесенные на митинге, Ганнушкина охарактеризовала как "чудовищное явление для Чечни". "Такие слова, насколько я помню, звучат впервые. Чтобы родственник хотел убить своего родного, но при этом прощал тех, кто это сделает до него. Так сломать чеченцев мог только Рамзан Кадыров. Речь идет о Чечне, где родственные связи гораздо теснее, чем у русских, например. Но я никогда не могла представить, что там такое станет возможным. Помимо всего прочего, такое объявление – это жестокое предательство", - отметила она.

Ганнушкина также добавила, что объявление мести со стороны родственников представляет реальную опасность для Янгулбаевых. "Им до этого тоже грозила опасность. Но сейчас тем более. Если и родственники говорят о необходимости убийства, то им надо опасаться за свою жизнь вдвойне", - сказала она.

С ней согласился главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. "Безусловно, это самая реальная опасность для Янгулбаевых. Теперь, в случае их смерти, сразу же возникнет вот это "красивое" объяснение их убийства чеченскими традициями. Кроме того, не факт, что сами родственники это сделают. Каждый, кто увидит видеообращение родных Янгулбаевых, может оставить за собой право убить их, поскольку им объявлена кровная месть", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кровная месть - обычай, который состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным. На Северном Кавказе принцип кровной мести не стал частью истории, а по-прежнему продолжает действовать как актуальный социальный механизм, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Малашенко уверен, что родные Янгулбаевых сделали эти заявления под давлением. "У кого-то могут быть сомнения, что это вынужденное обращение? Конечно, их заставили. У них тоже есть дети, внуки, родственники в Чечне. Им не оставили иного выбора", - отметил он.

Слова Сайд-Амина Янгулбаева политолог назвал результатом крайней традиционализации чеченского общества. "Меня удивляет, куда смотрит Кремль. Это надо запретить. А если это будет продолжаться, то Рамзан Кадыров рискует по-крупному. Он же не вечен. С ним может что-то случиться, и что тогда будет с его родными и окружением?" - подчеркнул он.

Президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев солидарен с предыдущими спикерами. "Да, я считаю, что это вынужденный шаг. Они были вынуждены отречься от родственников, чтобы обезопасить себя. Но я не исключаю, что среди них есть люди, которые оскорблены действиями Янгулбаевых. Но, как правило, в таких случаях родственники вынуждены такое говорить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, вряд ли за словами родственников Янгулбаевых последуют действия. "В словах дяди для меня ничего нового нет. Во время таких обращений люди часто говорят лишние слова, обещают наказать, убить, но это всегда делается для красного словца. Власть поставила перед ними такую задачу, они и выполняют. Мне не кажется, что родные пойдут искать братьев Янгулбаевых, будут наказывать их и что-то подобное сделают", - отметил Кутаев.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо - "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

**организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента