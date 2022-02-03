Сайди Янгулбаев. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=oDpTtMH76z8&t=1s

03 февраля 2022, 16:34

Сайди Янгулбаев лишен неприкосновенности

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Коллегия судей Чечни прекратила отставку бывшего судьи Сайди Янгулбаева, таким образом лишив его неприкосновенности.

Как писал "Кавказский узел",  квалификационная коллегия судей назначила на сегодня рассмотрение инициативы председателя Верховного суда Чечни о прекращении отставки федерального судьи Сайди Янгулбаева, который покинул страну после угроз Кадырова.

Преследование семьи Янгулбаевых началось со среднего сына Ибрагима за деятельность группы "ВКонтакте". В ноябре 2015 года его вместе с отцом и братом привезли в резиденцию Рамзана Кадырова, где избили, а глава Чечни объявил ему кровную месть. Отца, Сайди Янгулбаева, под угрозой смерти Ибрагима, вынудили уйти в отставку с должности федерального судьи Верховного суда Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Коллегия судей Чечни прекратила отставку бывшего судьи Сайди Янгулбаева, таким образом он лишен неприкосновенности, сообщило сегодня "Эхо Москвы" на своем сайте.

Решение об отставке было принято путем единогласного тайного голосования на заседании Квалификационной коллеги судей Чечни, сообщило сегодня РИА "Новости".

Председатель Совета судей Чечни Алавдин Гардалоев заявил, что поступки Сайди Янгулбаева несовместимы со статусом судьи в отставке. "Судья в отставке Янгулбаев делает все возможное, чтобы нарушить спокойствие и внести раздор в гражданское общество Чеченской Республики. Данные поступки несовместимы с высоким статусом судьи в отставке, тем более, судьи Верховного суда ЧР", - привело его слова агентство.

Новости о преследовании Кадыровым и его окружением семьи Янгулбаевых "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

Примечание:

"Абубакар Янгулбаев ответил Кадырову на обвинения в пособничестве терроризму", "Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых", "Обращение сына к Мусаевой вызвало отклики в дагестанском паблике".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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