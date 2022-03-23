Янгулбаев обвинил следствие в игнорировании заявлений об угрозах

23 марта 2022, 06:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Члены семьи Янгулбаевых так и не получили ответа от следствия на свои заявления об угрозах, разжигании ненависти и клевете со стороны высших должностных лиц Чечни.

Как писал "Кавказский узел", Зарема Мусаева, супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, 20 января была насильно увезена силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма. Из-за этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще в конце 2021 года, а другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, а Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов.

Юристы "Комитета против пыток"* после похищения Заремы Мусаевой подали 10 ходатайств, 21 жалобу, 11 обращений, два запроса и семь заявлений на действия силовиков, однако результатов не последовало, говорится в сообщении организации, направленном 14 марта "Кавказскому узлу".

Ряд Telegram-каналов и СМИ распространил решение Следственного управления Следственного комитета России по Чечне, датированное 15 марта, в котором сообщается, что от семьи Янгулбаевых заявлений о противоправных действиях со стороны депутата Госдумы Адама Делимханова не поступало. Также отмечается, что следствие не может опросить членов семьи Янгулбаевых в связи с невозможностью установить их местонахождение, а потому оснований для проведения проверки не находит. Таким образом следователи не усмотрели оснований для проверки в порядке статьей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ (порядок рассмотрения сообщений о преступлениях - прим. «Кавказского узла").

Как рассказал 22 марта корреспонденту «Кавказского узла» сын Мусаевой, бывший сотрудник КПП* Абубакар Янгулбаев, упомянутое решение Следственного управления Следственного комитета России по Чечне не является ответом на поданное им лично заявление, ему не известны адресаты этого ответа. «Я пока не получил ответ на мое заявление. Оно было наиболее полным и широким. Помимо угроз, там были признаки клеветы, разжигании ненависти, травли и оскорблений. А насчет опубликованного [в СМИ] ответа - мне неизвестно, откуда он и кому был дан», - сообщил Янгулбаев.

Абубакар Янгулбаев опроверг выводы следователя и утверждает, что "в рамках восстановления правопорядка в Чечне 5 февраля им было направлено главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину заявление, в котором сообщалось" об угрозах в его адрес и адрес его семьи.

«И все это с использованием должностных полномочий. Эти правонарушения очевидны. Почему-то Адам Делимханов считает, что если сказал на чеченском языке - то вроде как и не угроза. И трактовать можно по-разному. Но если бы угрозы шли только на чеченском языке. Кадыров вполне себе на русском языке написал в своем Телеграм-канале, что нашу «семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Я просил проверить высказывания и призывы этих людей и в случае установления признаков преступления возбудить уголовное дело», - рассказал Янгулбаев.

Он также сообщил, что дело в отношении его матери находится на стадии расследования. «Пока мы не можем ознакомиться с материалами. Но ожидаем худшее, так как оно расследуется в Чечне. Надежда только на передачу дела в другой регион для объективного и беспристрастного расследования», - заключил Абубакар Янгулбаев.

СУ СК ЧР в очередной раз продемонстрировал полное игнорирование уголовно-процессуального закона и здравого смысла, заявил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы КПП*.

«Поступившее в СУ СК обращение о публичных угрозах должностного лица в соответствии с законом является полноценным и достаточным поводом для начала проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Основания для проведения проверки тоже достаточны <...> Обратите внимание, сам СУ СК в данном ответе не отрицает факт, что угрозы были. Просто следователи якобы не смогли спросить у Янгулбаевых, были ли у них реальные основания этих угроз опасаться. Заявления непосредственно от Янгулбаевых, Мусаевой в этом случае не нужно. Тот факт, что от самих Янгулбаевых и Мусаевой не поступило заявлений, не является основанием не начинать проверку», - отметил он.

Попытки опроса Янгулбаевых и Мусаевой по существу дела должны осуществляться после начала проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, заявили в организации. «Сначала начинается проверка, затем опрашиваются фигуранты, назначаются экспертизы, выполняются иные проверочные мероприятия. СУ СК ЧР поставил все с ног на голову - решил даже не начинать проверку, объясняя это невозможностью опросить Янгулбаевых и Мусаеву. Аргумент о том, что СУ СК ЧР не в курсе местонахождения Мусаевой, выглядит и является откровенным издевательством над здравым смыслом», - заявил представитель пресс-службы правозащитной организации.

Состояние здоровья Зарема Мусаева ухудшается, заявила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Наталья Добронравова. При этом она отметила, что необходимую медицинскую помощь Мусаевой в настоящее время оказывают.

«Дело на этапе расследования, проводятся следственные действия, в суд пока ничего не передавалось. Она получает лечение, ухудшение здоровья есть. Я получила медицинское заключение, специалисты к ней выезжают, за состоянием здоровья наблюдают. Пока идут очные ставки. Потерпевший заболел, когда он выздоровеет - будет очная ставка с ним, далее процессуальные действия», - рассказала Добронравова.

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Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справочным материалах "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми". Новости о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо – "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.