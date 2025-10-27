Соратники заявили об ущемлении прав оппозиционера Зейналова в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Содержащемуся в СИЗО члену партии Народного фронта Азербайджана Кенану Зейналову необоснованно запрещают свидания и телефонные разговоры с близкими, сообщили его соратники и адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 59-летний Кенан Зейналов был задержан 21 марта. По версии МВД, он причастен к ножевому ранению человека на почве личного конфликта: вечером 21 марта в посёлке Йени-Гюнешли Сураханского района Баку с ранением живота был госпитализирован 36-летний Анар Рагимов. Однопартийцы заявили, что уголовное дело против Зейналова сфабриковано. В апреле апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу на его арест.

Кенан Зейналов на общественных началах являлся телохранителем лидера партии Али Керимли, сообщили ранее в партии.

Кенан Зейналов содержится под стражей в полной изоляции, сообщили в пресс-службе ПНФА. «Кенан Зейналов вот уже 7 месяцев содержится в Шувеланском СИЗО-3 в полной изоляции. Ему не дают свиданий и телефонных разговоров с близкими, для него не принимают передач с продуктами и даже сменную одежду. 23 октября на первом заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям Кенан Зейналов поднял данный вопрос. Но судьи оставили это без внимания», - сказал представитель партии, пожелавший остаться анонимным.

Адвокат Зейналова Назим Мусаев подтвердил информацию об ограничении Зейналову свиданий и телефонных разговоров и прием для него передач.

«Эти ограничения введены следователем. Формально следователь имеет по закону вводить ограничения, но он должен обосновать это решение. Ограничения могут иметь под собой почву в случаях, когда человек обвиняется в особо тяжких преступлениях или для предотвращения новых преступлений. Однако в данном случае, идет о «бытовом конфликте», которого в реальности и не было. Мы, сторона защиты уже обращались в суд для обжалования решения следователя, но тщетно. Самое абсурдное и незаконное в том, что следствие закончилось, дело уже в суде, а запрос на общение с близкими Зейналову все еще остается в силе», - сказал Мусаев корреспонденту «Кавказского узла».

Если ограничения не будут сняты, то защита выдвинет ходатайство о восстановлении прав активиста по решению суда. “Кенан Зейналов – оклеветан и это не вызывает сомнений. Примечательно, что две недели назад ЕСПЧ признал незаконным его арест по другому административному делу", - сказал адвокат.

«Причина его ареста - в активном участии в жизни ПНФА. Он на общественных началах участвовал также в охране лидера партии Али Керимли на массовых мероприятиях. В течение 7 месяцев его содержат в полной изоляции – одиночной камере, без свиданий и телефонных разговоров, без права получить продукты и одежду из дома. 23 октября его привезли в той же одежде, в которой задержали 7 месяцев назад. Это откровенная политическая месть», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли.

Он обратил внимание на то, что Зейналов был свидетелем защиты по делу оппозиционера Тофига Ягублу. «Кенан Зейналов разоблачал обвинение против Ягублу, а теперь сам столкнулся с этим», - отметил Гасанли.

Отметим, что ранее азербайджанские правозащитники признали Зейналова политзаключенным.