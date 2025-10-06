Правительство Азербайджана признало в ЕСПЧ нарушения прав пяти активистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека объявил решение по делам пяти азербайджанских активистов, пожаловавшихся на необоснованный административный арест. Страсбургский суд принял во внимание готовность правительства Азербайджана признать нарушения их прав и выплатить заявителям компенсации, и снял жалобы с рассмотрения.

Как писал "Кавказский узел", несмотря на оправдание пленумом Верховного суда Азербайджана активистов Nida Мамеда Азизова и Шахина Новрузлу, ЕСПЧ назначил им дополнительные компенсации.

ЕСПЧ 3 октября объявил решение по делу «Ильхамиз Гулиев и другие против Азербайджана», в котором были объединены жалобы на административные аресты 5 активистов – правозащитника Ильхамиза Гулиева, члена Конфедерации профсоюзов Азербайджана «Рабочая платформа» Мохйаддина Оруджева, общественного активиста Эмина Ахундова, членов партии Народного фронта Азербайджана Орхана Бахыша, Рамида Нагиева и Кенана Зейналова.

Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в ЕСПЧ, заявители жаловались на нарушение в отношении них права на справедливое судебное разбирательства, гарантируемое статьей 6 Европейской конвенции прав и свобод человека. В виду схожести содержания жалоб, они были объединены в одну группу.

Правительство Азербайджана представило в ЕСПЧ односторонние заявления о готовности признать нарушения прав активистов и выплатить каждому из них по 900 евро в качестве компенсации за моральный ущерб и по 225 евро на возмещение судебных затрат. Размеры компенсаций были подсчитаны на основе предыдущих аналогичных решений ЕСПЧ по делам из Азербайджана и от заявителей возражений не поступило. ЕСПЧ считает односторонние заявления правительства и предложенные компенсации «приемлемыми и достаточными» и потому снял заявления с дальнейшего рассмотрения.

Трое из пяти заявителей – Ильхамиз Гулиев, Мохйаддин Оруджев и Кенан Зейналов -, в настоящее время вновь находятся в местах заключения, но уже по уголовным делам, сказал юрист, не пожелавший публиковать свое имя.

«В случаях с Ильхамизом Гулиевым и Мохйаддином Оруджевым, они оказались за решеткой буквально спустя недели после завершения административного ареста. Очевидно ЕСПЧ в новых решениях по их жалобам на уголовное преследование ЕСПЧ учтет это обстоятельство», - сказал он.

Другой проблемой собеседник назвал то, что с весны 2024 года правительство Азербайджана перестало выплачивать компенсации по решениям ЕСПЧ. «Наверное, логично было бы, если бы ЕСПЧ приняло бы собственное решение с больше суммой компенсаций, нежели довольствовать односторонними заявлениями правительства. Однако реальность такова, что на рассмотрении ЕСПЧ очень много дел и Страсбургский суд стремится там, где возможно, побыстрее «закрывать дела», сочтя приемлемыми готовность властей признать нарушения. Положительным моментом в этом деле является то, что заявители добились признания нарушения их прав очень быстро, спустя 2 года после подачи жалоб. Ибо в ЕСПЧ рассмотрение жалоб и принятия решений по ним порой затягивается на многие годы и даже десятилетие и более», - отметил он.