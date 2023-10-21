Два оппозиционера арестованы в Баку на 30 суток

21 октября 2023, 16:00

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Суд в Баку приговорил к административному аресту членов оппозиционной партии Рамида Нагиева и Айата Исмаилова, признав их виновными в мелком хулиганстве и неподчинении полицейским. Однопартийцы связали преследование обоих активистов с критикой в соцсетях в адрес властей.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября председатель районного отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) в Баку Рамид Нагиев был задержан силовиками на улице, когда шел на судебный процесс по делу другого члена партии. Задержание Нагиева связано с его резкой критикой в соцсетях в адрес руководства страны, предположили однопартийцы.

В последние недели участились административные аресты оппозиционных и общественных активистов, сообщил 20 октября глава НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров. Так, арестованы советник главы Азербайджанской партии демократии и благоденствия Гусейн Мелик, члены партии Народного фронта Азербайджана Кенан Зейналов, Рамин Ахмедов, Орхан Бахышлы, активист Эмин Ахундов. "Все они арестованы за активную деятельность в соцсетях, критику руководства страны. Видимо, это носит характер кампании насаждения самоцензуры в соцсетях", - сказал правозащитник.

20 октября Бинагадинский райсуд приговорил Рамида Нагиева и другого активиста ПНФА Айата Исмаилова к 30 суткам административного ареста, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

Активисты арестованы по отдельным административным производствам, отметил он. "Рамид Нагиев был задержан днем 20 октября близ Бакинского суда по тяжким преступлениям, и наши активисты стали очевидцами этого. Однако про обстоятельства задержания Айата Исмаилова у нас нет информации. Он еще днем перестал выходить на связь. Только постфактум на портале Судебно-правового совета мы узнали, что оба активиста арестованы на 30 суток по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) КоАП. Очевидно, что обвинения надуманны", - сказал Мираламли.

По его словам, Нагиев возглавляет Бинагадинское районное отделение ПНФА, а Исмаилов является членом этого отделения. "Рамида Нагиева и в прошлом неоднократно подвергали арестам. В этот раз, по всей вероятности, его арестовали за пост с критикой главы государства. Исмаилов также, видимо, в комментариях в Facebook* написал что-то «крамольное». Ведь теперь у нас стали людей подвергать арестам не только за посты, но уже и за комменты", - заметил Мираламли, добавив, что к защите активистов будут привлечены независимые адвокаты, и аресты будут обжалованы.

Лидер ПНФА Али Керимли осудил аресты однопартийцев. "После антитеррористической операции в Карабахе [проведенной 19-20 сентября] развернулась новая волна репрессий. Практически ежедневно кто-то из политических активистов, членов ПНФА подвергается аресту. Власть хочет превратить народ-победитель в полностью покорный народ. Пусть никто не думает, что, промолчав, избежит репрессий. Арестованные активисты должны всенародно защищаться, за них мы должны продолжать критику. Один за всех и всего за одного должны быть", - написал в Facebook* Керимли, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудник Бинагадинского райсуда Баку подтвердил информацию об арестах Нагиева и Исмаилова по названным статьям. Представители МВД оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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