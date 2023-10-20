Оппозиционер задержан в Азербайджане после критики властей

20 октября 2023, 19:47

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Рамид Нагиев задержан сегодня в Баку. В партии связывают задержание с резкой критикой Нагиевым в социальных сетях руководства страны.

Председатель Бинагадинского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Рамид Нагиев был задержан днем 20 октября в центре Баку. "Рамида Нагиева задержали сегодня около двух часов дня (13.00 мск) близ Бакинского суда по тяжким преступлениям в центре города. Он шел на процесс по делу другого активиста нашей партии Эльхана Алиева и примерно в 50 метрах от здания суда его задержали офицер полиции и еще один сотрудник в штатском. Очевидцами задержания стали наши активисты и Рамид успел им сказать, что полицейский в форме является участковым инспектором по месту его проживания в Бинагадинском районе", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

Нагиева доставили в 6-ое отделение Бинагадинского районного управления полиции. "Очевидно, что за Рамидом была слежка. Они знали, что Рамид Нагиев будет идти в суд и на этой территории его задержали. О том, что задержание было заранее спланировано, можно судить и по тому как Нагиева задержали сотрудники Бинагадинской полиции, в то время как само задержания было осуществлено на территории другого, Насиминского района столицы", - отметил Адилов.

Он связал задержание Нагиева с резкой критикой руководства Азербайджана. "18 октября в Азербайджане отмечался День восстановления государственной независимости. Но правящий режим принижает значение этого дня. Этот день не является даже выходным. То есть это формально праздничный день, но никаких мероприятий на государственном уровне не проводится. Рамид Нагиев раскритиковал такое отношение властей к празднику. Он выразил мнение, что столь прохладное отношение режима к этому дню связано с тем, что отец и сын Алиевы никакого участия не принимали в борьбе за обретение независимости в конце 1980-х начале 1990-х годов", - предположил Адилов.

18 октября Нагиев посвятил пост в Facebook* Дню восстановления государственной независимости. "Начиная с 1991 года 18 октября считался важным праздником и не рабочим днем. Хотя Гейдар Алиев не очень был доволен этим, но как-то относился с терпением. Однако при правлении Ильхама Алиева День восстановления государственной независимости был объявлен рабочим днем (хотя формально оставался в списке праздников, прим. Нагиева). Но де-факто 18 октября перестал быть праздничным днем. На мой взгляд, отец и сын Алиевы потому невзлюбили День восстановления государственной независимости, что каждый раз в этот день азербайджанцы вспоминают, что они (Алиевы) не участвовали в священной борьбе за независимость. Более того, эту величественную борьбу возглавлял их политический соперник Народный фронт и его лидер Абульфаз Эльчибей (президент Азербайджана в 1992-93 годах, ныне покойный)", - написал Нагиев.

Национальное собрание Азербайджана 15 октября 2021 года приняло в третьем заключительном чтении закон "О Дне независимости". Согласно документу, Днем независимости объявляется 28 мая, который отмечался ранее как День Республики. В этот день в 1918 году была провозглашена Азербайджанская народная республика, просуществовавшая до установления советской власти в Азербайджане. А День государственной независимости, который праздновался ранее 18 октября по случаю принятия Конституционного акта независимости Азербайджана в 1991 году, стал называться Днем восстановления независимости. При этом, 28 мая по-прежнему считаться нерабочим днем, а 18 октября – рабочим.

Адилов предположил, что Нагиева подвергнут административному аресту. "В последние дни проводятся административные аресты критиков режима в социальных сетях. Среди арестованных есть и несколько наших активистов. Рамида Нагиева также очевидно арестуют по вымышленному административному делу", - отметил Адилов.

В последние недели участились административные аресты оппозиционных и общественных активистов, подчеркнул глава НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров. Так, арестованы советник главы Азербайджанской партии демократии и благоденствия Гусейн Мелик, члены партии Народного фронта Азербайджана Кенан Зейналов, Рамин Ахмедов, Орхан Бахышлы, активист Эмин Ахундов. "Все они арестованы за активную деятельность в соцсетях, критику руководства страны. Видимо, это носит характер кампании насаждения самоцензуры в соцсетях", - сказал Сафаров.

Рамид Нагиев и ранее подвергался административным арестам и привлекался к уголовной ответственности. 25 октября 2022 года он был арестован в административном порядке на семь суток за нарушение режима условного наказания. Истинной причиной ареста стало участие Нагиева в протестной акции 24 октября, отметили в партии.

Нагиев был в числе активистов ПНФА, которые были осуждены 22 июня 2021 года к условному наказанию в связи состоявшимся в ночь на 15 июля 2020 года в Баку несанкционированным шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками с полицией.

7 мая 2020 года Нагиев был арестован в административном порядке на 30 суток. В партии связали арест с политической деятельностью Нагиева.

После митинга оппозиции 19 октября 2019 года он был арестован на 15 суток. В марте того же года - на 30 суток.

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