Суд отказался перевести оппозиционера Эльхана Алиева под домашний арест

10 сентября 2023, 01:01

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Без удовлетворения оставил суд в Баку ходатайство о переводе активиста партии Народного Фронта Азербайджана Эльхана Алиева под домашний арест. Защита указала, что содержать его под стражей нецелесообразно, и заявила о намерении обжаловать судебное решение.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля суд в Баку арестовал на три месяца члена партии Народного фронта Азербайджана Эльхана Алиева по делу о мошенничестве и подделке документов. Оппозиционер отказался признать вину и заявил о политическом характере преследования. В начале августа апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест Алиева.

Эльхан Алиев был задержан 26 июля сотрудниками полиции. По данным МВД, вместе с Алиевым также задержаны Юсиф Алиев и Вафадар Ахундов. Все трое подозреваются в продаже земельного участка в поселке Нардаран по поддельным документам. Дело по статьям о мошенничестве, незаконном изготовлении документа и умышленном использование фальшивых документов возбуждено по заявлению покупателя участка. В день задержания Алиева было опубликовано его короткое видеообращение, в котором активист предупредил о возможной провокации против него.

9 сентября в Сабунчинском районном суде состоялось рассмотрение ходатайства защиты о переводе Эльхана Алиева под домашний арест, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Немат Керимли.

«Мы обратили внимание суда на то, что инкриминируемые Алиеву деяние не относятся к тяжким преступлениям против личности. С другой стороны, следствие не проводит активных процессуальных мероприятий. В-третьих, Алиев - единственный кормилец в семье, где двое малолетних детей. В целом мы указали на отсутствии целесообразности содержания его под стражей. Мы просили перевести его под домашний арест, при котором он по первому вызову будет являться на следствие», - сообщил Керимли.

По его словам, сам Алиев заявил о фальсификации уголовного дела по политическим мотивам. «Эльхан Алиев заявил, что его арестовали по заказу за активную политическую оппозиционную деятельность, будучи членом ПНФА. В партии он руководил организационной деятельностью и координировал деятельность территориальных структур. Эльхан Алиев обратил внимание на то, что уголовное дело было заранее спланировано, обвинение ему предъявили спустя час после задержания. Касаясь сути обвинения, он сказал, что его попросили оказать содействие в купле-продаже земельного участка, а он был всего лишь посредником, никаких средств он не присваивал и сделка до конца не была доведены. И действительно, если документы на участок были поддельные, то ответственность за это должен был нести продавец», - рассказал адвокат.

Он отметил, что отказ в переводе под домашний арест будет обжалован в апелляционном суде.

В Сабунчинском районном суде подтвердили информацию об отклонении ходатайства защиты по делу Алиева.

Лидер ПНФА Али Керимли, осудил арест активиста, назвав его "беззаконием и политическим заказом". "Эльхан Алиев успел снять видеообращение и направить его соратникам, сообщив о готовящемся его аресте. Он сказал, что согласно плану, его хотят втянуть в какую-то фальшивую сделку. Он даже назвал человека, который против него используется. Поэтому тут речь идет не только о беззаконии, но и совершении преступления – незаконной слежке за гражданином, составлении плана по его аресту на основе ложных доказательств", – ранее сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитники признали Алиева политзаключенным.

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