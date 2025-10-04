Жительница Краснодара выступила против застройки зеленой зоны в Юбилейном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очередной одиночный пикет против застройки зеленой зоны в микрорайоне Юбилейный прошел сегодня у администрации Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября в Краснодаре прошел одиночный пикет против застройки зеленой зоны микрорайона Юбилейный. Ранее власти Краснодара анонсировали общественное обсуждение планов строительства храма на набережной, против которых протестовали жители Юбилейного микрорайона. Авторы комментариев в Telegram потребовали от властей сохранить зеленую зону у реки.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где, согласно новому генплану города, планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Одиночный пикет против застройки зеленой зоны в микрорайоне Юбилейный прошел сегодня в Краснодаре. Уже четвертый день подряд горожане выступают против застройки зеленой зоны. В этот раз с плакатом к краевой администрации вышла жительница ЮМР, чтобы привлечь внимание губернатора Краснодарского края, сообщил бывший кандидат в депутаты городской Думы Краснодара Виталий Черкасов в своём Telegram-канале.

"ЮМР против четвертого храма. Нам нужен парк в зеленой зоне", - написано на плакате, который держит пикетчица, следует из приложенных к сообщению фотографий.

"Вышла на одиночный законный пикет, чтобы донести до властей, до губернатора Краснодарского края, что нам не нужен четвертый храм. Нам нужен парк, которого у нас нет в Юбилейном", - рассказала пикетчица изданию 93.ru.

Напомним, в сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона провели два субботника в зоне отдыха, где планируется строительство. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, интересная жителям, рассказали участники субботников.

25 сентября житель Краснодара провел одиночный пикет около здания законодательного собрания Кубани. Он потребовал сохранить зеленую зону в Юбилейном микрорайоне и не вести там строительство. Активисты в Краснодаре также подали четыре заявки на митинг жителей, планируя обсудить предполагаемую застройку зелёной зоны. Однако на все заявки они получили отказы.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.