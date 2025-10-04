×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:14, 4 октября 2025

Жительница Краснодара выступила против застройки зеленой зоны в Юбилейном

Жительница Краснодара вышла на пикет около администрации края. Скриншот фото 93.ru от 04.10.25,https://t.me/news_93_ru/25198

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очередной одиночный пикет против застройки зеленой зоны в микрорайоне Юбилейный прошел сегодня у администрации Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября в Краснодаре прошел одиночный пикет против застройки зеленой зоны микрорайона Юбилейный. Ранее власти Краснодара анонсировали общественное обсуждение планов строительства храма на набережной, против которых протестовали жители Юбилейного микрорайона. Авторы комментариев в Telegram потребовали от властей сохранить зеленую зону у реки.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где, согласно новому генплану города, планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Одиночный пикет против застройки зеленой зоны в микрорайоне Юбилейный прошел сегодня в Краснодаре. Уже четвертый день подряд горожане выступают против застройки зеленой зоны. В этот раз с плакатом к краевой администрации вышла жительница ЮМР, чтобы привлечь внимание губернатора Краснодарского края, сообщил бывший кандидат в депутаты городской Думы Краснодара Виталий Черкасов в своём Telegram-канале.

"ЮМР против четвертого храма. Нам нужен парк в зеленой зоне", - написано на плакате, который держит пикетчица, следует из приложенных к сообщению фотографий.

"Вышла на одиночный законный пикет, чтобы донести до властей, до губернатора Краснодарского края, что нам не нужен четвертый храм. Нам нужен парк, которого у нас нет в Юбилейном", - рассказала пикетчица изданию 93.ru.

Напомним, в сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона провели два субботника в зоне отдыха, где планируется строительство. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, интересная жителям, рассказали участники субботников.

25 сентября житель Краснодара провел одиночный пикет около здания законодательного собрания Кубани. Он потребовал сохранить зеленую зону в Юбилейном микрорайоне и не вести там строительство. Активисты в Краснодаре также подали четыре заявки на митинг жителей, планируя обсудить предполагаемую застройку зелёной зоны. Однако на все заявки они получили отказы.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:34, 4 октября 2025
Зурабишвили назвала провокацией попытки штурма президентского дворца
18:19, 4 октября 2025
Столкновения с полицией начались у президентского дворца в Тбилиси
17:06, 4 октября 2025
Уроженец Дагестана задержан после конфликта из-за намаза
14:51, 4 октября 2025
2
 Новая группа бойцов отправлена из Чечни в зону СВО
13:50, 4 октября 2025
Боец из Ингушетии убит на Украине
11:59, 4 октября 2025
Два бойца из Камышина убиты в военной операции
Все события дня
Новости
09:59, 4 октября 2025
27 беспилотников сбиты в двух регионах ЮФО
05:34, 4 октября 2025
Продлен арест Виктора Гончарова
03:35, 4 октября 2025
Оставлен в силе приговор бывшему кубанскому судье Грачеву
23:39, 3 октября 2025
Житель Кубани осужден за намерение примкнуть к ЛСР*
Денис Джалагания. Фото предоставлено Денисом Джалаганией
18:55, 3 октября 2025
Полиция отказалась давать ход доносу на кубанского зоозащитника
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Станица Наурская. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=ga2XjW33fgo Дискуссия о переименовании городов Чечни

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Предвыборная агитация на остановке общественного транспорта в Тбилиси. Фото "Кавказского узла".
04 октября 2025, 09:00
Начато голосование на муниципальных выборах в Грузии

Беспилотник. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
04 октября 2025, 08:24
Жители трех хуторов в Ростовской области остались без света после атаки дронов

Курбан Далгатов. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" родственниками Далгатова.
04 октября 2025, 07:32
Мать Далгатова пожаловалась на затягивание дела о его смерти

Микаел Аджапаян. Фото: https://hetq.am/ru/article/175223
03 октября 2025, 17:35
Архиепископ Аджапаян приговорен к заключению

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше