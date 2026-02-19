Более 20 нарушений выявили на газовой станции в Махачкале до пожара

Пожарный надзор за несколько недель до возгорания цистерны на газонакопительной станции в поселке Новый Хушет в Махачкале выдал предписание на устранение 21 недостатка, однако нарушения устранены не были.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля силовики задержали подозреваемого в нарушении требований промышленной безопасности, в результате которого при возгорании цистерны с газом на газонакопительной станции в Махачкале погиб человек.

Поздно вечером 16 февраля произошло возгорание цистерны со сжиженным газом на территории газонакопительной станции в махачкалинском поселке Новый Хушет. В результате пожара погиб оператор станции. Глава Дагестана Сергей Меликов позже сообщил, что на территории станции не удается полностью устранить утечку, в связи с чем был развернут штаб пожаротушения. Кроме того, для ликвидации последствий возгорания в Махачкале был введен режим повышенной готовности.

В рамках совещания по обеспечению правопорядка глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что лицензия газонакопительной станции в махачкалинском поселке Новый Хушет была выдана на хранение только восьми цистерн, при этом там располагались минимум 50 цистерн со сжиженным газом, сообщил сегодня Интерфакс.

"Цистерны при этом хранились без соблюдения требований безопасности, охранных и противопожарных мер, нет установленной санитарно-защитной зоны. За несколько недель до случившегося пожарный надзор выдал предписание на устранение 21 недостатка, но ни один из них устранен не был", - заявил глава Дагестана на совещании.

Глава региона подчеркнул, что вопрос о принятии мер в рамках законодательства в отношении предпринимателей и лиц, занимающихся реализацией сжиженного газа и другого топлива неоднократно поднимался, но ситуация не меняется.

"У меня вопрос ко всем находящимся в этом зале. Сколько это может продолжаться и когда все это закончится? Погиб молодой парень. Ради чего он погиб? Он что, Родину защищал? С врагами боролся, с преступниками? Нет, это случилось из-за низменных, преступных интересов людей", - обратился Сергей Меликов к собравшимся.

27 сентября 2024 года произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, 11 пострадали. Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), в качестве подозреваемого был задержан владелец АЗС Марат Джанхуватов. Из под-стражи он был переведен под домашний арест. Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

По словам главы региона, большинство складов в Дагестане находится в таком же состоянии. И никто не боится ответственности и последствий. "Надо полемику заканчивать. Ответственность за жизнь и здоровье людей несем мы с вами", - резюмировал Меликов.

Ранее глава Дагестана заявил, что фигурантами дела о возгорании цистерны на газонакопительной станции в поселке Новый Хушет на окраине Махачкалы могут стать представители власти не ниже уровня депутатов дагестанского парламента, сообщало ТАСС.

"Сейчас идет проверка, правоохранители выясняют обстоятельства и устанавливают виновных. По моей информации, среди фигурантов могут быть люди уровня депутатов Народного собрания. Я уже говорил вчера и повторю сегодня: должности и регалии никого не прикроют. Каждый, кто своей халатностью или преступным умыслом создал угрозу жизни дагестанцев, ответит по закону", - написал Меликов 17 февраля в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2025 года завершилось расследование дела о гибели людей при взрыве на АЗС в Дагестане. Марат Джанхуватов, владелец заправки в Новом Хушете, при взрыве на которой погибли 13 человек, привлек к работам по ремонту газопровода неаккредитованных специалистов. Ремонт проводился с нарушениями требований безопасности, заключило следствие.

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.