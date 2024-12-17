Мазут с затонувших в Керченском проливе танкеров достиг пляжей Анапы

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Жители Анапы опубликовали в сети фото и видео, на которых показаны на берегу пятна мазута, разлившегося в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе.

Как информировал "Кавказский узел", 15 декабря в Керченском проливе два танкера потерпели крушение из-за шторма, произошел разлив нефтепродуктов. С танкера "Волгонефть 212" были эвакуированы 13 моряков, один из них погиб. 14 членов экипажа танкера "Волгонефть 239" были эвакуированы спустя сутки.

Спасатели приступили к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе, отчитался сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

В связи с информацией о загрязнении прибрежной полосы мазутом Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку, передал сегодня ТАСС со ссылкой на прокуратуру Кубани.

Сегодня утром в СМИ и соцсетях появились фото и видео на которых показана черная масса, покрывающая пляжи. В комментариях к роликам пользователи предположили, что это мазут, разлившийся после крушения танкеров, пояснило агентство.

Эколог Евгений Витишко в своем телеграм-канал попросил жителей Кубани отправлять ему фотографии и видео загрязнений и пострадавших животных, указывая координаты. Также он сообщил о наборе волонтеров для спасения животных, пострадавших от нефтепродуктов на Черном море.

В другом посте Витишко продемонстрировал видео, на котором показано побережье Анапы с последствиями разлива мазута от затонувших танкеров в Керченском проливе. На кадрах показан берег, на котором видны черные пятна.

На другом видео показана радужная пленка на поверхности воды. Автор видео пожаловался, что от нее исходит неприятный запах. Также эколог опубликовал фотографию, на которой показаны птица на берегу моря. Она вся покрыта нефтепродуктами.

Видео с последствиями разлива мазута на пляже также опубликовал блогер из Анапы Юрий Озаровский. На его кадрах также показан берег с черными пятнами. Этот пост в телеграм-канале блогера, на который подписаны более 37,9 тысячи пользователей, на 13.20 мск 17 декабря набрал около 5,3 тысячи просмотров и 53 комментария.

"Где экстренные службы, почему не убирают?" – задалась вопросом Наталья.

"<...> Чем думает администрация и правительство, когда разрешения дают? У людей только одни деньги на уме. Ни о людях, ни о природе не думают", – написала Юлия Карлюк.

"Сколько теперь погибнет живности", – отметила Оксана.

"[Яркоэкспрессивное выражение] на речных танкерах в море вышли", – подчеркнул Станислав Самарин.

"Где экологи и сотрудники с начальниками от "Волганефти"? Пусть приезжают и убирают", – потребовала Лара Новороссийск.

"Преступная халатность руководства – отправить суда в приближающийся шторм. Теперь этот мазут даже в песок войдет на глубину до двух метров на всём побережье <…>", – заявил Mark.

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