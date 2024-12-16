Власти отчитались об эвакуации экипажа с танкера "Волгонефть 239"

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МЧС эвакуировало 14 членов экипажа с танкера "Волгонефть 239", потерпевшего крушение в Керченском проливе.

Как информировал "Кавказский узел", поздно вечером 15 декабря эвакуация экипажа танкера "Волгонефть 239" была приостановлена из-за плохих погодных условий.

По данным МЧС, операция по спасению экипажа с танкера "Волгонефть 239" завершена, все 14 человек эвакуированы на берег, отчитался сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Как только позволит погода, начнется водолазное обследование судов. Специалисты завершают подготовительные работы по уборке вылившегося мазута, сказано в другом сообщении.

Напомним, 15 декабря на фоне шторма два танкера потерпели крушение в Керченском проливе. На месте инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С танкера "Волгонефть 212" были эвакуированы 13 моряков, один из них погиб.

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