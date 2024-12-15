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20:00, 15 декабря 2024

Человек погиб при крушении танкера в Керченском проливе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе, погиб один из моряков. На месте инцидента произошел разлив нефтепродуктов.

Сегодня в Керченском проливе танкер с нефтепродуктами «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, а танкер «Волгонефть 239», также перевозивший нефтепродукты и получивший повреждения, сел на мель в 80 метрах от берега около порта Тамань, сообщило МЧС.

"С танкера «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков. К сожалению, один из них погиб", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

На судне «Волгонефть 239» находятся 14 членов экипажа, отметило министерство.

Разлив нефтепродуктов зафиксирован на месте происшествия, сообщил сотрудник пресс-службы Росморречфлота. "В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов", - приводит его слова "Интерфакс".

Танкер "Волгонефть 212" перевозил около 4,3 тысячи тонн мазута, пишет агентство.

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Автор: "Кавказский узел"

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