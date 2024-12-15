Непогода в Керченском проливе не позволила эвакуировать экипаж танкера «Волгонефть 239»

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Спасенные в Керченском проливе моряки танкера "Волгонефть 212" находятся в больницах Краснодарского края. Эвакуация экипажа танкера "Волгонефть 239" приостановлена из-за плохих погодных условий.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на фоне шторма два танкера потерпели крушение в Керченском проливе. На месте инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С танкера «Волгонефть 212» были эвакуированы 13 моряков, один из них погиб.

"11 членов экипажа, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе, доставлены в городскую больницу Анапы. У всех зафиксировано переохлаждение, врачи им оказывают медицинскую помощь. При необходимости перевезем пациентов в краевую больницу в Краснодар", - написал в 17.20 мск в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

При этом по данным губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, среди пострадавших членов экипажа танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение вблизи Керченского пролива, трое жителей этого региона. При этом один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил Махонин в своем телеграм-канале.

Эвакуация экипажа второго пострадавшего танкера приостановлена из-за непогоды, сообщает МЧС России. "На судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения. Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности", - сказано в телеграм-канале ведомства в 19.28 мск.

Решение приостановить эвакуацию с танкера «Волгонефть 239» принято в связи с плохими погодными условиями и тёмным временем суток. По данным телеграм-канала Baza, капитан танкера и спасатели приняли решение отложить операцию по спасению на утро в надежде, что погода нормализуется.

"Сейчас эвакуация вертолётом небезопасна, так как спасательную люльку сильно качает. Силами небольших плавсредств тоже опасно эвакуировать людей из-за высоких волн, - сообщает источник. - Само судно плотно сидит на мели, и экипажу ничего не угрожает. При этом все 14 членов экипажа живы и здоровы. На самом судне работает дизельный генератор, а также есть вода и освещение".

Напомним, что танкер "Волгонефть 212" перевозил около 4,3 тысячи тонн мазута, на месте происшествия был зафиксирован разлив нефтепродуктов.

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