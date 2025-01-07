Один волонтер допущен в "Сафари-парк" осмотреть спасенных птиц

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Руководство краснодарского "Сафари-парка" согласилось пропустить одного волонтера к вольерам с птицами, отмытыми от мазута близ Анапы, и показать условия их пребывания. Помощью птицам занимаются только волонтеры и им важно знать, что их усилия не пропали даром, указали пользователи сети.

Как писал "Кавказский узел", 5 января волонтеры, которые спасают птиц в Анапе, сообщили, что десятки чомг погибли на воле от переохлаждения, так как жировой слой на их перьях не восстановился после очистки от мазута. Экологи потребовали от властей создать реабилитационный центр для птиц. Руководство краснодарского "Сафари-Парка" отказалось пускать на территорию волонтеров, которые привезли спасенных в Анапе птиц. Волонтеры хотели удостовериться, что ослабленных птиц не выпустят на волю, где они гарантированно погибнут.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Сегодня утром дирекция "Сафари-парка", где находятся отмытые от мазута птицы, отказалось пустить на территорию волонтеров, которые привезли птиц, чтобы познакомиться с условиями их содержания, сообщил в своем Telegram-канале эколог Георгий Каваносян. "Во все штабы и передержки пускают, в "Сафари-парк" нет. Даже одного человека, которого вчера обещали пустить. Непонятно покормили ли птиц, дали ли лекарства и где они сейчас содержатся?", - написал он сегодня утром.

После этого оперштаб Краснодарского края опубликовал видео из "Сафари-парка" с птицами, которых привезли из центра спасения пернатых в Витязево. В Сафари-парке их разместили в подготовленной карантинной зоне, разделили по блокам в зависимости от состояния здоровья.

"Есть птицы, которые в лучшем состоянии, активно едят рыбу – они в отдельном вольере. Более пострадавшие, которым еще придется пройти процедуру дополнительной мойки и лечения– в другом. Со всеми работают специалисты. В вольерах есть специальное место с лампами для просушки. По результатам осмотра птиц при поступлении в зоопарк: 69 из прибывших пернатых – сильно ослаблены, плохо передвигаются. Есть птицы с остаточными следами нефтепродуктов на оперении, поражением кишечника и воспалением слизистой оболочки глаз. За ними наблюдают и дают лечение ветеринары и орнитологи", - говорится в видеозаписи.

Ближе к вечеру руководство парка пропустило на территорию волонтера, который снял собственное видео. Он задал на записи вопросы о содержании птиц и в частности о том, сколько поступило гагар, внесенных в Красную книгу, но четкого ответа о числе краснокнижных птиц не получил, следует из видео, которое опубликовано в Telegram-канале Каваносяна.

Эколог отметил, что "Сафари-парк" единственный вызывает вопросы у волонтеров, остальные центры, куда питц отвозят на реабилитацию действуют более открыто.

С ним согласились пользователи Telegram."Еще не решен с Краснодарским сафари-парком вопрос по установлению общего числа и видов птиц, привезенных к ним. Также надо понять когда где и когда они выпустили. В интернете первая инфа о завозе к ним птицы 22.12.24. Кстати, у них и краснокнижные гагары есть и бакланы, Сергей снял на видео, - написала Юлия в группе "Разлив нефти в Черном море", на которую подписаны 102 580 человек.

Спасение птиц основном происходит при помощи волонтеров, подчеркнула Мила Белашова. "К сожалению никто не дает ни помещения ни средств на первичку, справляются как могут силами волонтеров, да в таких условиях нельзя долго держать птицу, и работать, поверьте, тоже там очень тяжело. Если не отвезти в подходящие условия птица погибнет, но и если ее выпустят из ребцентра на волю она тоже погибнет", - указала она, отметив, что только хорошая реабилитация способна спасти птиц.

По ее словам, помощи от властей мало. "Я уезжала 6-го, все было за счет волонтеров и людей. Чиновники обещали помещение с 3-го числа, но так ничего не поменялось. Люди работают на износ на мойке, все очень переживают за птицу", - написала Мила Белашова

"Проблема, что нет центров, частные зоопарки это на прибыль работа, к сожалению, за счет птиц", - ответила ей Alexandra.

Ранее коммерческий директор "Сафари-парка" Кристина Ханаху сообщала, что птиц привозят уже три недели ежедневно. Привезли более тысячи особей. "Примерно 245 птиц выпустили уже в дикую природу обратно. Потому что орнитологи подтвердили, что им не грозит никакая опасность", - приводит ее слова "Общественное телевидение России".

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