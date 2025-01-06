Десятки отмытых от мазута птиц погибли на Кубани после выпуска на волю

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Десятки чомг погибли на воле от переохлаждения, так как жировой слой на их перьях не восстановился после чистки от мазута. Экологи потребовали от властей создать реабилитационный центр для птиц в Анапе.

Как информировал "Кавказский узел", 5 января добровольцы в Краснодарском крае, участвующие в спасении пострадавших от разлива мазута птиц, рассказали в Telegram, что вынуждены подручными способами отмывать их от нефтепродуктов. Они пожаловались на нехватку моющих средств.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В Краснодарском крае на побережье местные жители и активисты нашли десятки тушек птиц, выпущенных ранее на волю после очистки от мазута. Ранее специалисты предупреждали чиновников, что птицы должны пройти период реабилитации, поскольку вместе с мазутом с их перьев по время очистки был удален и жировой слой, и что это, если они окажутся на воле, будет грозить птицам переохлаждением. Чиновники проигнорировали указания специалистов и приняли решение выпустить птиц, отметил 5 января "Утренний Юг".

В субботу, 4 января, после чистки от мазута в Таманский залив были выпущены птицы и десятки особей могли погибнуть от переохлаждения, поскольку при мойке их перья были обезжирены, отметил также директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

"С преждевременным выпуском 160 чомг в Таманский залив могла быть допущена "врачебная ошибка". Не так много в нашей стране опытных ветеринарных врачей, лечащих птиц. Их перо при очистке от мазута было обезжирено моющими средствами. И выпускать в море птиц было недопустимо. Минимум две недели необходимо водоплавающей птице на реабилитацию с лечением. И от двух недель до полугода – в случае сильного повреждения оперения", – привел его слова 5 января ТАСС.

На следующий день после выпуска птиц волонтеры осмотрели место, с которого они выпускались на волю, и в 500 метрах от него обнаружили трупы пернатых. Точную причину смерти устанавливают ветеринары. Экологи предлагают создать в Анапе реабилитационный центр для предотвращения подобных случаев.

Пукалов отметил, что ранее оперативный штаб Краснодарского края разработал правила выпуска птиц в дикую природу после реабилитации. В эти правила был включен пункт о том, что птиц следует выпускать на воле не только в соответствии с рекомендациями ветеринаров, но и под контролем активистов.

Идею о создании реабилитационных центров поддержал руководитель "Зеленого патруля", сопредседатель политической партии "Зеленые" Андрей Нагибин.

"Мы полностью поддерживаем идею создания реабилитационного центра для птиц в Анапе. К сожалению, мир меняется не в лучшую сторону, и такие центры нам и в будущем могут понадобиться", – привел ТАСС его слова.

Активисты проводят независимое расследование и обнаружили акты выпуска птиц на волю, которые, как и предполагалось, не содержат актов осмотра птиц ветеринарными врачами. В приложениях указаны только фото и видео материалы, отметил член экспертного совета при комитете по природным ресурсам и экологии Госдумы, руководитель проекта "Экопост" Георгий Каваносян.

"Посему в грубой форме нарушен протокол заседания штаба №9 от 03.01.2025. Нарушен договор, в котором волонтёры договорились с властью. Нарушен и здравый смысл", – написал он сегодня ночью в своем телеграм-канале.

Он поддержал идею о создании центра по реабилитации птиц. "То, что вы можете сделать в своё оправдание – прекратить подобную практику и создать в районе Анапы центр для реабилитации и адаптации птиц. Создать оперативно. И содержать их там до заключения от ветеринара о возможности выпуска. Нужно дать птицам время для восстановления защитных функций оперения, уничтоженных мазутом. Убедиться, что в их организмах не осталось следов нефтепродуктов", – пояснил Каваносян.

Если у властей нет денег на создание центра по реабилитации птиц, то их могут собрать сами экоактивисты, отметил он. "Будем содержать их столько, сколько понадобится. И выпускать их нужно там, где есть кормовая база, там, где есть все условия для выживания. Мы хотим, чтобы больше таких ошибок не повторялось", – подчеркнул руководитель проекта "Экопост".

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