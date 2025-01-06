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09:37, 6 января 2025

Десятки отмытых от мазута птиц погибли на Кубани после выпуска на волю

Птица в нефти, фото: funart.pro

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Десятки чомг погибли на воле от переохлаждения, так как жировой слой на их перьях не восстановился после чистки от мазута. Экологи потребовали от властей создать реабилитационный центр для птиц в Анапе.

Как информировал "Кавказский узел", 5 января добровольцы в Краснодарском крае, участвующие в спасении пострадавших от разлива мазута птиц, рассказали в Telegram, что вынуждены подручными способами отмывать их от нефтепродуктов. Они пожаловались на нехватку моющих средств.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В Краснодарском крае на побережье местные жители и активисты нашли десятки тушек птиц, выпущенных ранее на волю после очистки от мазута. Ранее специалисты предупреждали чиновников, что птицы должны пройти период реабилитации, поскольку вместе с мазутом с их перьев по время очистки был удален и жировой слой, и что это, если они окажутся на воле, будет грозить птицам переохлаждением. Чиновники проигнорировали указания специалистов и приняли решение выпустить птиц, отметил 5 января "Утренний Юг".

В субботу, 4 января, после чистки от мазута в Таманский залив были выпущены птицы и десятки особей могли погибнуть от переохлаждения, поскольку при мойке их перья были обезжирены, отметил также директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

"С преждевременным выпуском 160 чомг в Таманский залив могла быть допущена "врачебная ошибка". Не так много в нашей стране опытных ветеринарных врачей, лечащих птиц. Их перо при очистке от мазута было обезжирено моющими средствами. И выпускать в море птиц было недопустимо. Минимум две недели необходимо водоплавающей птице на реабилитацию с лечением. И от двух недель до полугода – в случае сильного повреждения оперения", – привел его слова 5 января ТАСС.

На следующий день после выпуска птиц волонтеры осмотрели место, с которого они выпускались на волю, и в 500 метрах от него обнаружили трупы пернатых. Точную причину смерти устанавливают ветеринары. Экологи предлагают создать в Анапе реабилитационный центр для предотвращения подобных случаев.

 Пукалов отметил, что ранее оперативный штаб Краснодарского края разработал правила выпуска птиц в дикую природу после реабилитации. В эти правила был включен пункт о том, что птиц следует выпускать на воле не только в соответствии с рекомендациями ветеринаров, но и под контролем активистов.

Идею о создании реабилитационных центров поддержал руководитель "Зеленого патруля", сопредседатель политической партии "Зеленые" Андрей Нагибин.

"Мы полностью поддерживаем идею создания реабилитационного центра для птиц в Анапе. К сожалению, мир меняется не в лучшую сторону, и такие центры нам и в будущем могут понадобиться", – привел ТАСС его слова.

Активисты проводят независимое расследование и обнаружили акты выпуска птиц на волю, которые, как и предполагалось, не содержат актов осмотра птиц ветеринарными врачами. В приложениях указаны только фото и видео материалы, отметил член экспертного совета при комитете по природным ресурсам и экологии Госдумы, руководитель проекта "Экопост" Георгий Каваносян.

"Посему в грубой форме нарушен протокол заседания штаба №9 от 03.01.2025. Нарушен договор, в котором волонтёры договорились с властью. Нарушен и здравый смысл", – написал он сегодня ночью в своем телеграм-канале.

Он поддержал идею о создании центра по реабилитации птиц. "То, что вы можете сделать в своё оправдание – прекратить подобную практику и создать в районе Анапы центр для реабилитации и адаптации птиц. Создать оперативно. И содержать их там до заключения от ветеринара о возможности выпуска. Нужно дать птицам время для восстановления защитных функций оперения, уничтоженных мазутом. Убедиться, что в их организмах не осталось следов нефтепродуктов", – пояснил Каваносян.

Если у властей нет денег на создание центра по реабилитации птиц, то их могут собрать сами экоактивисты, отметил он. "Будем содержать их столько, сколько понадобится. И выпускать их нужно там, где есть кормовая база, там, где есть все условия для выживания. Мы хотим, чтобы больше таких ошибок не повторялось", – подчеркнул руководитель проекта "Экопост".

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Автор: "Кавказский узел"

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