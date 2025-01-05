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10:31, 5 января 2025

Волонтеры на Кубани пожаловались на нехватку средств для очистки птиц от мазута

Испачканная в мазуте птица. Фото: оперативный штаб Краснодарского края – https://t.me/opershtab23/9821

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Добровольцы в Краснодарском крае, участвующие в спасении пострадавших от разлива мазута птиц, вынуждены подручными способами отмывать их от нефтепродуктов. Они пожаловались на нехватку моющих средств.

Как информировал "Кавказский узел", 4 января власти Краснодарского края отчитались, что в очистку пляжей Анапы от мазута вовлечены сотрудники министерств, работники культуры и педагоги. Эколог указала на необходимость в откачке мазута с затонувших танкеров, чтобы предотвратить повторные выбросы.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Волонтеры в Краснодарском крае, которые принимают участие в очистке птиц от мазута, в телеграм-канале "Разлив нефти на Черном море" сегодня сообщили, что очищать птиц от нефтепродуктов им приходится при помощи подручных средств, в том числе при помощи средств для мытья посуды. Кроме того, перед тем, как чистить этим средством птиц, их предварительно обрабатывают крахмалом. И крахмал, и моющие средства, по словам волонтеров, расходуются в большом количестве и их постоянно не хватает. Эти средства волонтеры покупают на свои деньги.

В частности, волонтер Алёна в телеграм-канале "Разлив нефти на Черном море" написала сегодня о потребности в крахмале. "Им крахмалят птиц, для того, чтобы счистить мазут перед помывкой. Мешками по 10 килограммов можно брать", – пояснила она желающим помочь с приобретением и доставкой крахмала.

"Крахмалом обрабатываются птицы до мойки в моющем средстве и воде. Масштаб большой. Настолько большой, что, как мне кажется, целесообразнее его везти тем, кто на машине, точно не в багаж. А вам если что-то лёгкое взять, медикменты и тому подобное", – отметил пользователь с ником Ksu.

"Совершенно верно. Медикаменты нужны, шприцы, системы. В штабах можно уточнить какие именно медикаменты", – ответила на ее сообщение Алена.

"Я завтра еду, нужны коробки, крахмал для птиц", – написала Виктория.

Некоторые другие волонтеры указали на отсутствие условий в штабах для волонтеров, в том числе на отсутствие стиральных машин.

"Ребят, кто-нибудь есть из "Посейдона" в [анапском поселке] Витязево? У вас есть прачечная? И в целом, может кто-то рядом живет и есть стиральная машинка? Нас в "Спутник" заселили и здесь не работает прачечная, ходим в грязном", – написала сегодня Анастасия Соловьева в телеграм-канале "Общение волонтеров".

"А вещи с мазутом? Если нет, обычные вещи, приходите ко мне, ЖК "Солнечный". Но только мазутные вещи не несите, машинку жалко и в водопровод чтобы он не попал", – ответила ей Наташа.

"Наташа, а можно нам тоже постираться? Майки и так далее. Без мазута", – спросил Taras.

Напомним, волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

28 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экологическая ситуация в акватории Черного моря является критической. Пользователи соцсети, комментируя его слова, потребовали привлечь к ответственности виновных.

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Автор: "Кавказский узел"

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