Власти похвалились участием бюджетников в очистке пляжей Анапы

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В очистку пляжей Анапы от мазута вовлечены сотрудники министерств, работники культуры и педагоги. Эколог указала на необходимость в откачке мазута с затонувших танкеров, чтобы предотвратить повторные выбросы.

Как писал "Кавказский узел", на побережье Черного моря на Кубани выбросило к 3 января лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, такие выбросы будут продолжаться как минимум до конца года, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Бюджетники вовлечены в очистку пляжей Анапы

Сегодня на побережье прибыли группы "от разных сфер экономики региона, министерств и департаментов администрации Краснодарского края", сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "В среднем по 150-200 человек от каждого направления", - говорится в публикации.

Замглавы краевого департамента имущественных отношений Илья Журавлев заявил, что для очистки побережья прибыли "порядка 200 человек" из этого ведомства, отмечается в сообщении.

Мэрия Анапы отчиталась об участии в расчистке пляжей более 500 работников сферы культуры города. "Среди них – руководители и участники творческих коллективов, библиотекари и педагоги школ искусств, специалисты управления культуры мэрии, ДК и клубов, технический персонал учреждений и работники бухгалтерии убирают загрязненный мазутом грунт. Работники культуры рассредоточены на участках в районе устья реки Можепсин, в Витязево и Благовещенской, на Центральном пляже, в районе «Фея-2» и «Динамо»", - сообщила администрация в своем телеграм-канале.

Также в работы вовлечены сегодня "более 1500 сотрудников отрасли образования и родители юных анапчан", отметила мэрия в другой публикации.

"Среди них – заслуженные учителя Кубани и РФ, отличники просвещения, воспитатели, тренеры, методисты, специалисты управления образования мэрии, центра развития образования, хозяйственно-эксплуатационной конторы. Педагоги совместно с родителями своих учеников очищали родные пляжи от мазута", - говорится в сообщении.

Чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

Эколог перечислила негативные последствия разлива мазута

После аварии разлился тяжелый топочный мазут марки М100, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" эколог Юлия Омелина. "Он тяжелее, чем другие нефтепродукты, то есть не всплывает на поверхность, а опускается на дно, где он может оставаться от месяца до нескольких лет. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды. Поэтому основной способ — сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону штормами. Нужно быть готовыми к тому, что время от времени мазут будет снова и снова выбрасывать на уже убранные берега. И здесь нужны силы не только волонтеров, но и властей, которые бы продолжали предоставлять технику для вывоза опасных отходов", - сказала она.

Всё, что делают волонтёры, - не зря, потому что они помогают минимизировать ущерб

Кроме того, по словам Омелиной, нужно как можно скорее начать откачку мазута с потерпевших крушение танкеров, чтобы предотвратить повторные выбросы мазута в море. "Насколько нам известно, откачку все ещё не начали. Безусловно, ситуация неординарная, но всё, что делают волонтёры, - не зря, потому что они помогают минимизировать ущерб окружающей среде. Хотя, безусловно, может показаться, что работа делается впустую, ведь берега снова будут грязные. Я считаю, что это не так", - заявила эколог.

Повторные выбросы мазута на берег означают, что водоплавающие птицы снова будут пачкаться в мазуте, поэтому внимание волонтеров к ним не ослабнет, считает она. "Увы, после аналогичной катастрофы в Керченском проливе в 2007 году стало понятно, что не все спасённые птицы смогут вернуться к нормальной жизни. Например, у них меняется поведение, из-за чего они гораздо реже участвуют в размножении. Если такие птицы все же находят пару и делают кладку, эмбрионы и вылупившиеся птенцы часто развиваются медленно или неправильно", - указала Омелина.

Потери среди морских беспозвоночных не поддаются подсчёту

Она сообщила, что мазут, опустившийся на дно, убивает донное биоразнообразие. "На берег ещё будет выбрасывать погибших медуз, рачков, крабов, моллюсков. Потери среди морских беспозвоночных не поддаются подсчёту. Дельфины тоже под угрозой — нефтеразлив произошёл в ключевой для дельфинов акватории Чёрного моря. Млекопитающие рискуют накопить токсины, которые попадут в организм вместе со съеденной рыбой", - отметила Омелина.

По её словам, всего два грамма нефти и нефтепродуктов в одном килограмме почвы делают её непригодной для жизни растений и почвенной микрофлоры. "В соединении с морской водой, песком, под воздействием летних температур потенциально токсическое воздействие усиливается", - подчеркнула Омелина.

Более 69 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта вывезено с побережья Анапы и Темрюкского района, отчиталось 31 декабря МЧС. Об этом же сообщил губернатор Кубани.

Она полагает, что оценить объемы собранного мазута сложно. "Можно, конечно, ориентироваться на официальные цифры, но насколько они достоверны? По той же причине трудно сказать, сколько мазута может быть на дне. Минтранс сообщил, что вылилось 2,4 тысячи тонн, но цифра в 4 тысячи тонн, по мнению большинства экспертов, более реалистичная. Пока не началась откачка, непонятно, сколько мазута осталось в танкерах и, следовательно, сколько попало в море", - резюмировала Омелина.

Напомним, 25 декабря губернатор Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе, признав, что до этого действовал лишь режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны.

Из-за того что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута на берег, были упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков. 20 декабря Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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