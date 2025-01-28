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05:55, 28 января 2025

Экологи поддержали отказ Слюсаря принимать мазут из Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря запретить утилизацию мазута из Анапы на полигоне в Семикаракорском районе связано с тем, что полигон не оборудован должным образом для принятия особо опасных расходов.

Как писал "Кавказский узел", временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь запретил утилизацию мазута на частном полигоне в Семикаракорском районе, заявив, что он не готов к приему мазута.

Вибрационная установка для очистки песка от мазута начала работу на площадке временного хранения в хуторе Воскресенский, с площадки начался вывоз 70 тысяч тонн песка и мазута на утилизацию. Глава Минприроды России сообщил, что песок, который вывезен с пляжей Анапы и Темрюкского района, не будет возвращен на них после очистки. На восстановление 280 гектаров пляжей после разлива мазута потребуется более года, Минприроды намерено завершить работы по завозу песка к лету 2026 года.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь принял правильное решение, запретив утилизацию мазута на частном полигоне в Семикаракорском районе, заявили 27 января корреспонденту "Кавказского узла" эколог Валерий Бриних, эколог Татьяна Трибрат и эксперт в области экопреступности, пожелавший дать комментарий на правах анонимности. Они полагают, что отказ связан с тем, что данный полигон просто не оборудован должным образом для принятия особо опасных отходов.

26 января Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что с властями региона решение о завозе загрязненного песка на заведомо неподготовленную площадку не согласовывалось. Что касается уже завезенного песка, то решение будет принято, а "необходимые оперативные меры, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, уже принимаются".

По словам Валерия Бриниха, существует государственный реестр объектов размещения отходов. Все организации, работающие с отходами всех видов и классов опасности, вносятся в этот реестр на основании статьи 12 «Требования к объектам размещения отходов». В пункте 7 статьи сказано: «Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов».

По сведениям Бриниха, который ссылается на информацию на сайте ООО "Южный город", в 2014 году была начата эксплуатация полигона в Семикаракорском районе. Полигон включен в упомянутый реестр, получена лицензия на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и обезвреживание отходов с I по IV класс опасности.

При этом, по словам эколога, согласно положений того же Федерального закона № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и подзаконных актов, статус полигонов в реестре не является "пожизненным". Объекты обязаны подтверждать свой статус каждые пять лет. «Согласно п. 6 постановления правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 641, данные об объекте размещения отходов (включая полигоны) должны актуализироваться каждые пять лет. Если объект не прошел процедуру актуализации данных, он должен быть исключен из реестра», - пояснил Бриних. Он отметил, что не нашел данных о внесении полигона в реестр в 2019 и в 2024 годах, в том числе и на самом сайте ГРОРО, что может означать только одно: запрет на размещение мазута, который относится к III классу опасности на данном полигоне.

Если там никогда не принимался мазут, то, естественно, там нет условий для его переработки и тем более захоронения

Бриних полагает, что полигон за 10 лет эксплуатации мог исчерпать свой ресурс. «Мне известно, что эта площадка для хранения ТБО совершенно не оборудована для хранения мазута. А если еще смешать ТБО, которые туда принимаются, с мазутом. то могут произойти непредсказуемые события вплоть до пожара и экологической катастрофы. Ведь хранение мазута требует определенных правил. Если там никогда не принимался мазут, то, естественно, там нет условий для его переработки и тем более захоронения. Это должна быть забетонированная крытая площадка с закрытыми краями для хранения, чтобы мазут не мог просочиться в землю, попасть в грунтовые воды и оттуда - в колодцы жителей близлежащих населенных пунктов, в реки и обратно в моря", - отметил эколог.

Эколог полагает, что песок был доставлен в Ростовскую область не из хутора Воскресенский, где его просеивают, а прямо с пляжей Анапы. "Нет никакого смыла везти мазут с анапского хутора Воскресенский в Ростовскую область на полигон в Семикаракорском районе, потому что в Краснодарском крае есть несколько предприятий, работающих по утилизации опасных отходов, как мазут, и внесенных в реестр ГРОРО", - заявил он.

Бриних отметил, что именно протесты жителей вынудили ростовские власти запретить ввоз мазута. «Как сообщалось в СМИ, были выделены большие средства на утилизацию мазута и это дорого. Решили просто договориться с частной компанией, которая без всякой утилизации просто бы закопала этот мазут в землю с другими отходами на полигоне, не внесенном в реестр, и на этом все бы закончилось, а деньги осели бы в карманах тех, кто придумал такую очередную схему. Но, видимо, жители близлежащих поселений вовремя забили тревогу, что и обязало губернатора Ростовской области действовать и ввести запрет на ввоз мазута с Анапы», - предположил эколог.

Он подчеркнул, что контроль за утилизацией должно вести государство во главе с Росприроднадзором, который не должен допускать подобных ситуаций.

Строительство специализированных площадок для переработки и утилизации опасных отходов, как мазут, требует соблюдения строгих экологических и санитарных норм

«Строительство специализированных площадок для переработки и утилизации опасных отходов, как мазут, требует соблюдения строгих экологических и санитарных норм. Такие объекты должны располагаться на значительном расстоянии от населенных пунктов, водоемов и сельскохозяйственных угодий. Конкретные требования включают в себя меры по предотвращению загрязнения воздуха, почвы и воды, а также системы мониторинга и контроля за безопасностью процессов утилизации. Эффективная утилизация загрязненного мазутом песка требует комплексного подхода, включающего как первичную очистку на месте сбора, так и последующую переработку на специализированных предприятиях, соответствующих всем необходимым стандартам и требованиям», - рассказала Татьяна Трибрат.

Она также отметила, что необходимо бетонное покрытие площадок для опасных отходов и недопустимо разгружать и смешивать опасные отходы с ТБО.

Эксперт, комментирующий ситуации на правах анонимности, считает необъяснимым, почему мазут повезли в Ростовскую области и связывает это с коррупцией. «Это необъяснимо, почему именно в Ростовскую область, хотя есть несколько организаций в крае, занимающихся утилизацией мазута», - сказал он.

Среди таковых он назвал, в частности, ООО "ЭкологияСервис", ООО "Дельта-Сервис", ООО "Фабрика утилизации отходов", которые действуют на территории Краснодарского края.

Напомним, жители хутора Воскресенский 24 декабря 2024 года в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

Местные жители 17 января провели сход. Они указали, что власти планируют изменить назначение земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением. 24 января стало известно, что Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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