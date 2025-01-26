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00:14, 26 января 2025

Слюсарь запретил утилизацию мазута из Анапы на полигоне в Ростовской области

Очистка песка от мазута в хуторе Воскресенский. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 21.01.25, https://t.me/opershtab23/10869.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Частный полигон в Семикаракорском районе не готов к приему мазута, собранного в Краснодарском крае, заявил губернатор Ростовской области, запретив утилизацию мазута на предприятии.

Как писал "Кавказский узел", вибрационная установка для очистки песка от мазута начала работу на площадке временного хранения в хуторе Воскресенский, с площадки начался вывоз 70 тысяч тонн песка и мазута на утилизацию. Глава Минприроды России сообщил, что песок, который вывезен с пляжей Анапы и Темрюкского района, не будет возвращен на них после очистки. На восстановление 280 гектаров пляжей после разлива мазута потребуется более года, Минприроды намерено завершить работы по завозу песка к лету 2026 года.

Песок с побережья Черного моря, содержащий мазут, не будет утилизироваться в Семикаракорском районе Ростовской области, заявил сегодня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"Сегодня по моему поручению на полигон частной компании «Южный город», которая заключила контракт с краснодарским МЧС, выезжали с проверкой Роспотребнадзор и Минприроды. Отдельно подключилась прокуратура. Полигон к этой работе не готов", - написал он.

Слюсарь отметил, что задача региона, оказывая "посильную помощь Кубани и Крыму", "не допустить, чтобы эта экологическая катастрофа приобрела новые масштабы". "Не допустить угроз окружающей среде Дона и жителям Ростовской области", - говорится в сообщении. 

Оперштаб Краснодарского края 21 января, отчитываясь о запуске на площадке в хуторе Воскресенский, где хранится вывезенный с пляжей песок с мазутом, установки грохот, сообщил, что после того как при помощи установки отделят фрагменты мазута от песка, "нефтепродукты вывезут на утилизацию на сертифицированные предприятия утилизации в Краснодарском крае и Ростовской области".

Вечером 24 января оперштаб отчитался, что почти 900 тонн загрязненного грунта 24 января вывезли с площадки временного хранения в х. Воскресенском Анапы. "Всего за два дня на утилизацию отправили уже 1,1 тыс. тонн песка с высоким содержанием мазута. Работа по вывозу нефтепродуктов идет круглосуточно", - говорится в сообщении.

Напомним, жители хутора Воскресенский 24 декабря 2024 года в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

Местные жители 17 января провели сход. Они указали, что власти планируют изменить назначение земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением. 24 января стало известно, что Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Напомним, по оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Из-за особенностей морских течений разлив мазута в Керченском проливе создал угрозу загрязнения берегов всех стран, имеющих выход в Черное море, указали ученые.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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