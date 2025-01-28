Новые выбросы мазута зафиксированы на анапском побережье

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Власти отчитались о незначительных выбросах мазута на большинстве пляжей Анапы и Темрюкского района. Волонтеры подтвердили, что новые выбросы происходят постоянно, на отдельных участкам мазут лежит пластами.

Как писал "Кавказский узел", к 27 января более 175 тысяч тонн загрязненного песка вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района. 26 января оперативный штаб Краснодарского края отчитался, что специалисты "Кубань-СПАС" и предприятия "Курорты Анапы" обустроили пляжи Анапы заградительным валом и рвом, которые должны защитить основную часть пляжей от новых выбросов. Ранее на пляжах Анапы и Темрюкского района было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Незначительные выбросы мазута зафиксированы сегодня на двух третях пляжей, в очистке которых принимают участие команды муниципалитетов Краснодарского края, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

"Новые выбросы - капли мазута - убрали в первую очередь. Далее продолжили деликатную уборку", - говорится в сообщении.

Волонтеры в Telegram-чатах, посвященных ликвидации экокатастрофы, написали, что выбросы продолжаются.

Людмила Заморина в Telegram-чате "Анапа. Волонтеры моря", в котором состоит 23 980 человек, сообщила, что работает на берегу с 18 декабря. "Выбросы нефтепродуктов продолжаются. На песке выброшенные фракции мазута блестят как чёрный жемчуг. Сейчас собираем. Просеиваем песок. И под ситом он чистый, каким был до катастрофы. Мы справимся", - написала она.

Представитель волонтерского штаба "Дельфины" Александр, в Telegram-чате "Разлив нефти в Черном море", на который подписаны 91 785 человек, сообщил, что их группа мониторит ситуацию у порта Тамань. По его словам, к мосту в районе порта волонтерам очень трудно попасть, так как нет подходящей техники. "От порта до моста мазут пластами. От моста до ст. Тамань в заливе есть мазут, но не большом количестве как на других берегах", - сообщил он. В другом сообщении волонтера говорится, что в "ст.Тамань от Атамани в сторону моста" есть незначительные выбросы.

Напомним, по оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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