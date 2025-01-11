Число погибших после разлива мазута в Керченском проливе дельфинов возросло

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Тела около 60 дельфинов найдены в прибрежных регионах Краснодарского края после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе.

Как писал "Кавказский узел", вечером 10 января стало известно, что мазутом, вытекшим из танкера "Волгонефть-239", загрязнено 300 метров берега у поселка Тамань. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов ведутся круглосуточно, отчитались власти.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Число погибших после крушения танкеров в Керченском проливе дельфинов достигло 60, пишет сегодня "Интерфакс" со ссылкой на директора Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяну Белей.

По словам Белей, погибшие дельфины найдены в основном в Тамани, Анапе и Новороссийске. "Единичные случаи в Сочи - вчера (10 января) нашли свежее тело белобочки, также начали появляться в Туапсинском районе", - добавила она.

Также Белей отметила, что центр спасения дельфинов ведет статистику их выбросов на берег с 2018 года, и в настоящее время не сезон для этого. Поэтому такое большое количество погибших животных вызывает опасение.

Напомним, чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря 2024 года "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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