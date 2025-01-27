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22:19, 27 января 2025

Морспасслужба отчиталась о подготовке утилизации танкера близ Тамани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После откачки мазута на кормовой части танкера "Волгонефть-239" близ мыса Панагия ведется подготовка к утилизации судна, ее проект будет готов к концу января. 

Как писал "Кавказский узел", к 25 января специалисты откачали весь мазут из кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшей на мель в Темрюкском районе. Откачка мазута была начата  17 января.

Специалисты Морспасслужбы готовят танкер «Волгонефть-239» к разделке для дальнейшей утилизации. Параллельно водолазы обследуют затонувшие фрагменты танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212».

После завершения откачки мазута из танков кормовой части танкера «Волгонефть-239» Морспасслужба начала подготовку к разделке судна. До конца января подготовят проект его утилизации.  Специалисты Морспасслужбы проводят работы по подготовке судна к утилизации - идёт вентиляция, дегазация, замывка и пропарка трюмов и внутренних помещений судна, сообщила сегодня Морспасслужба в своем Telegram-канале.

Ведомство также отчиталось, что водолазы Морспасслужбы продолжают обследование затонувших частей танкеров кормового и носового фрагмента «Волгонефть-212» и носового фрагмента «Волгонефть-239» на глубине 20 метров. С 19 декабря водолазы Морспасслужбы совершили 107 спусков к затонувшим частям танкеров.

С декабря в акватории было собрано более 25 тонн нефтеводяной смеси, Обработано биосорбентом 50 095 квадратных километров  акватории, говорится в сообщении.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось около мыса Панагия - у кормовой части танкера "Волгонефть-239". 13 января тяжелая техника начала собирать мазут у кормы танкера, к 18 января оттуда было вывезено более 1700 тонн смеси мазута и воды.

Напомним, к 20 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 169 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. 23 января был начат вывоз на утилизацию мешков с мазутом с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Из-за загрязнения побережья турпоток в Анапу в новогодние праздники ощутимо сократился. На восстановление 280 гектаров пляжей после разлива мазута потребуется более года, Минприроды намерено завершить завоз песка к лету 2026 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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