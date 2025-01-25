Завершена откачка мазута из танкера у мыса Панагия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специалисты откачали весь мазут из танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в Темрюкском районе.

Как писал "Кавказский узел", 17 января специалисты Морспасслужбы начали откачку мазута из танкера "Волгонефть-239", севшего на мель у мыса Панагия в Темрюкском районе. Работы планировалось завершить до конца января. К вечеру 23 января с судна откачали более 1,1 тысячи из 1,4 тысячи тонн нефтепродукта.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Специалисты Морспасслужбы полностью завершили откачку мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239», начата зачистка танков судна для разделки и дальнейшей утилизации, сообщил председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров, вице-премьер Виталий Савельев.

По его данным, из танкера в битумовозы было откачано 1488 тонн мазута, после чего нефтепродукт был перегружен в 20 железнодорожных цистерн. "За весь период работ от танкера вывезено 87 битумовозов. Остатки мазута, которые не могли быть выгружены судовым оборудованием, откачали с помощью ручных насосов", - говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале правительства России.

Сейчас идет подготовка проекта утилизации кормы судна как затонувшего имущества. "Согласно распоряжению капитана морского порта Тамань разработка проекта должна быль завершена до 30 января. До начала производства работ по разделке судна будет проведен ряд специальных мероприятий. Также в распоряжении капитана морского порта Тамань указано, что до 31 марта все работы по разделке судна и его удалению должны быть полностью закончены", - отмечается в сообщении.

Оперштаб Кубани в своем телеграм-канале сделал репост этой публикации, не дополнив ее другой информацией.

10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось около мыса Панагия - у кормовой части танкера "Волгонефть-239". 13 января тяжелая техника начала собирать мазут у кормы танкера, к 18 января оттуда было вывезено более 1700 тонн смеси мазута и воды.

Напомним, к 20 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 169 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. 23 января был начат вывоз на утилизацию мешков с мазутом с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Из-за загрязнения побережья турпоток в Анапу в новогодние праздники ощутимо сократился. На восстановление 280 гектаров пляжей после разлива мазута потребуется более года, Минприроды намерено завершить завоз песка к лету 2026 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.