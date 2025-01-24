Более 265 тонн песка с мазутом вывезено с площадки в Воскресенском

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С площадки временного хранения в хуторе Воскресенском вывезено на утилизацию более 265 тонн загрязненного мазутом песка.

Как писал "Кавказский узел", к 20 января с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено более 169 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. 23 января был начат вывоз на утилизацию мешков с мазутом с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Более 265 тонн загрязнённого грунта было вывезено к вечеру 23 января с площадки временного хранения в хуторе Воскресенском, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"23 января самосвалы начали вывозить нефтепродукты с площадки на сертифицированные предприятия по утилизации. Работа продолжается поздним вечером - прибыла очередная партия крупнотоннажных грузовиков", - говорится в публикации.

Всего на площадку временного накопления отходов было привезено с пляжей более 133 тысяч тонн загрязненного грунта, отметил оперштаб.

Откачка мазута с танкера «Волгонефть-239» ведется круглосуточно, "работы близятся к финалу", указано в другом сообщении оперштаба. "Большую часть нефтепродуктов с судна извлекли - уже откачали более 1,1 тыс. тонн, а всего на борту 1,4 тыс. тонн", - сообщили краевые власти.

10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось около мыса Панагия - у кормовой части танкера "Волгонефть-239", выброшенной на мель у поселка Тамань Темрюкского района. 13 января тяжелая техника начала собирать мазут у кормы танкера, к 18 января оттуда было вывезено более 1700 тонн смеси мазута и воды.

Напомним, по оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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