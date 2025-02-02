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19:59, 2 февраля 2025

Выбросы мазута вновь зафиксированы на пляже в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новые выбросы мазута обнаружены сегодня на берегу моря в Анапе.

Как писал "Кавказский узел", к 1 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено почти 177 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Ранее, 13 января, на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Сегодня на берегу около пляжа в анапском селе Витязево зафиксированы небольшие повторные выбросы фракций мазута, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Команда [представителей бюджетных учреждений] Мостовского района приступила к работам. В первую очередь соберут мелкие фракции около воды, далее вернутся к деликатной уборке - очистке пляжа с помощью просеивающих лопат", - говорится в публикации.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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Новые выбросы мазута найдены на Кубани

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