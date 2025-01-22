Экологи и волонтеры назвали неопределенной судьбу очищенных от мазута птиц на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Реабилитационный центр для птиц "Гагара" в Анапе закрылся, так как птиц, нуждающихся в помощи после разлива мазута в Керченском проливе, стало значительно меньше. Судьба птиц, очищенных от мазута, неизвестна, так как затруднен общественный контроль, не ведется надлежащая документация и не проводится кольцевание.

Как писал "Кавказский узел", за месяц экокатастрофы из дикой природы изъяли 6006 птиц, но спасти удалось 3078, сообщил эколог Георгий Каваносян. По его данным, эта статистика получена из пунктов мойки птиц и не учитывает гибель птиц после транспортировки в реабилитационные центры. Ранее волонтеры рассказали, что птицы, которых добровольцы берут на реабилитацию, погибают, так как их внутренние органы повреждены из-за длительного потребления отравленной нефтепродуктами пищи. Так в одной из партий доставленных в центр реабилитации животных "Пеликан" выжило только 5% птиц, всего из привезенных туда птиц выжили 17% пострадавших в результате разлива мазута. 21 января семейный парк "Аристей" в Анапе сообщил, что все 318 птиц, оставшихся в парке после отмывки от мазута, погибли.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Эколог Евгений Витишко сообщил 21 января в своем телеграм-канале, что реабилитационный центр "Гагара" (Витязево, улица Мира, 113) для птиц, которые пострадали из-за разлива мазута в Керченском проливе, был закрыт. Отвечая на вопрос комментатора, почему, он кратко написал: "Время пришло".

Одна из координаторов штаба «Спасаем море» Гоар Ованесова закрытие реабилитационного центра «Гагара». Корреспонденту "Кавказского узла" она сказала, что решение о закрытии центра было принято головным штабом. «Просто птиц, нуждающихся в помощи, стало меньше», - подчеркнула она.

Если ранее в таких центрах, как «Гагара», могло быть до тысячи птиц, то сегодня их осталось не более шести, новых птиц просто нет в море

Волонтер Татьяна, которая приехала из Москвы и работала в центре, уточнила, что центр не закрыт, а законсервирован для мойки и реабилитации птиц. «Причина? Птиц очень мало. Если ранее в таких центрах, как «Гагара», могло быть до тысячи птиц, то сегодня их осталось не более шести, новых птиц просто нет в море. Они закончились. Поэтому нецелесообразно ради шести птиц использовать такой большой центр. Оставшихся менее десятка птиц перенесли и распределили в другие центры на улице Жемчужная и Полярные зори. Новых птиц также решено отправлять туда на реабилитацию. Сегодня вообще нет птиц на Мира, 113. Но здесь остается центр по отлову птиц, который занимается координацией волонтеров. И отловленных иногда птиц, по одной-две, максимум пять особей в день они относят в центры, где еще остаются птицы. Таких центров шесть. Но нельзя сказать, что вот завтра птиц не будет вообще и нельзя сказать почему. То ли они все погибли, то ли выловлены. Может быть завтра будет шторм и их опять по 500 штук начнет выбрасывать не берег. Трудно предсказать, поэтому этот центр временно закрылся для мойки и реабилитации», - пояснила Татьяна.

Она также рассказала, что птиц, которые были на реабилитации и в других центрах, почти всех вывезли в "Сафари-парк" в Краснодаре и на страусиную фермы "Аристей" в Анапе.

Татьяна также рассказала об условиях работы с птицами в центрах по их отлову, отмывке и реабилитации. «У нас на сменах опытные орнитологи, ветеринары. Они научили волонтеров вести документацию. Каждая птица, проходящая через нас, заносится в книгу учета, у нее своя история болезни, свой курс лечения. Подход к каждой птице индивидуальный. Но что происходит с птицами дальше, когда нам говорят отвезти их в течении двух часов в "Сафари Парк" или "Аристей", нам, волонтерам, неизвестно. Мы пытались многократно вести общественный контроль, но нас просто туда не допускают. Были даже конфликты на этой почве. Особенно после того как находили мертвых птиц, выпущенных [...] на волю. Свидетели, кому удалось побывать на месте [...], говорили, что, когда птиц привозят, их просто выпускают всех в общий загон без учета истории болезни, которая прикрепляется нами к коробкам. И понять, что с птицей, какой курс лечения она прошла, становится невозможно. До сих пор не решен вопрос с кольцеванием птиц», - добавила она.

По словам Татьяны, потребность в волонтерах остается. "В основном штабе, который расположен в селе Витязево на улице Степная, 33Б и на Гостевом проезде, 7, принимают волонтеров и распределяют обязанности между ними, координируют деятельность других штабов. Мойка птиц круглосуточно осуществляется в селе Витязево на ул. Жемчужная, 9 и в Анапе на Пионерском проспекте, 68", - рассказала она, добавив, что сейчас волонтеры больше востребованы в очистке пляжей Анапы.

Как мне известно, птиц не хотят держать более 5-10 суток и предлагают их выпускать в течении этого времени, утверждая, что они готовы к жизни самостоятельно

Судьба очищенных от мазута птиц неизвестна из-за ненадлежащего ведения документации по ним и отсутствия кольцевания, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" эколог Валерий Бриних. Он также отметил, что имеет место неправильный подход к выпуску птиц в природу, когда они к этому еще не готовы. "Как мне известно, птиц не хотят держать более 5-10 суток и предлагают их выпускать в течении этого времени, утверждая, что они готовы к жизни самостоятельно. Но это все равно что человека после серьезного отравления оставить один на один с болезнью без реабилитации. Такой человек обречен. Также и птицы. Они не могут жить в природе без жировой смазки, а она восстанавливается через полгода после ее смыва вместе с мазутом», - рассказал эколог.

По его словам, содержание птиц на реабилитации обходится очень дорого для частных структур, поэтому они стараются быстрее выпустить их на волю, что сводит на нет весь труд волонтеров. «Птиц сначала ловят, от чего птицы испытывают стресс. Потом моют, что для них тоже стресс. Потом выпускают, еще не окрепших, на волю, где они гибнут», - сказал Бриних.

Он отметил, что в таком случае птиц гуманнее сразу усыплять при отлове, тем более что у многих из них сильно повреждены внутренние органы. Либо же нужно выделать большие деньги на их реабилитацию и держать в таких центрах не менее полугода. «Птиц в этом случае надо всех кольцевать и тем самым отслеживать, какое количество из отловленных и отмытых птиц выживает. В обратном случае реальная статистика по выживанию птиц в природе после реабилитации невозможна. Сейчас возможно лишь посчитать, сколько птиц было отловлено, сколько из отловленных погибло и сколько выжило до отправки их в реабилитационные центры», -заключил эколог.

Член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Виктор Чириков также подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что достоверная информация о количестве спасенных птиц после доставки их из волонтерских центров в места, где должна осуществляться реабилитация, отсутствует.

Напомним, к 20 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено 169 тысяч тонн загрязненного песка, отчитались власти 20 января, отметив, что фиксируются новые выбросы на берегу.загрязненного мазутом песка. 13 января власти отчитались о начале просеивания загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года. оперштаб сообщил об откачке 500 тонн маза с танкера "Волгонефть-239".

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.