Парк в Анапе сообщил о гибели птиц на реабилитации

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Погибли все 318 птиц, оставшиеся после отмывки от мазута в семейном парке "Аристей" в Анапе. Представители парка указали, что так и не получили результаты анализов птиц и разрешения на вскрытие, чтобы установить причину их смерти.

Как писал "Кавказский узел", за месяц экокатастрофы из дикой природы изъяли 6006 птиц, но спасти удалось 3078, сообщил эколог Георгий Каваносян. По его данным, эта статистика получена из пунктов мойки птиц и не учитывает гибель птиц после транспортировки в реабилитационные центры. Ранее волонтеры рассказали, что птицы, которых добровольцы берут на реабилитацию, погибают, так как их внутренние органы повреждены из-за длительного потребления отравленной нефтепродуктами пищи. Так в одной из партий доставленных в центр реабилитации животных "Пеликан" выжило только 5% птиц, всего из привезенных туда птиц выжили 17% пострадавших в результате разлива мазута.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Вся птица, оставшаяся на реабилитацию в семейном парке "Аристей", погибла, сообщили в своем Telegram-канале представители парка. Они указали, что до 31 декабря 2024 года в парке были отмыты 1500 птиц, которые уехали на передержку в другие центры. 1 января в парк поступило 160 птиц, который через сутки были отправлены в зоопарк. А уже 2 января поступило 388 птиц, отмытых в других центрах и еще 90 птиц, которых в "Аристее" отмыли самостоятельно. Из них 3 января машина Минприроды забрала 160 птиц для выпуска в дикую природу. В итоге в парке осталось 318 особей, отмытых в разных волонтерских центрах и штабах, следует из опубликованного парком видеоролика.

Сотрудники парка указали, что не имели точной информации о поступивших птицах, - когда те были пойманы, сколько времени ждали мойки, какие процедуры им проделаны, какое было питание. По словам представителей парка, всех птиц разделили на группы - основную часть кормили рыбой, ослабленных - питательной смесью через зонд по указанию ветеринаров. Птицы содержались в специальных вольерах, которые регулярно дезинфицировались. Волонтеры сообщили, что примерно к седьмому дню пребывания птиц у многих возникли судороги, после которых спустя несколько дне наступила смерть

В сообщении центра указано, что точная причина гибели птиц не установлена, так как не было разрешения на патологоанатомическое вскрытие, а результаты лабораторных исследований пока не получены.

Представители центра сообщили, что после гибели птицы продезинфицировано все пространство парка.

Напомним, к 20 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено 169 тысяч тонн загрязненного песка, отчитались власти 20 января, отметив, что фиксируются новые выбросы на берегу.загрязненного мазутом песка. 13 января власти отчитались о начале просеивания загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года. оперштаб сообщил об откачке 500 тонн маза с танкера "Волгонефть-239".

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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