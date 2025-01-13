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13:20, 13 января 2025

Внезапный переезд центра спасения птиц в Анапе возмутил волонтеров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее пяти человек отказались от дальнейшего участия в спасении птиц в Анапе после того, как представители властей экстренно сменили дислокацию волонтерского центра и вывезли птиц.

Как писал "Кавказский узел", 12 января стало известно, что замминистра образования Кубани Сергей Урайкин вступил в словесный конфликт с волонтерами, которые очищают птиц от мазута. Позднее он извинился и пояснил, что инцидент был связан с ложной информацией о закрытии центра по спасению птиц, тогда как на самом деле центр переехал в другое помещение.

6 января стало известно, что на Кубани десятки птиц погибли на воле от переохлаждения, так как жировой слой на их перьях не восстановился после чистки от мазута. Экологи потребовали от властей Кубани ставить специальные кольца на птиц после их реабилитации и отслеживать их судьбу после выпуска на волю.

Минувшей ночью не менее пяти волонтеров отказались от дальнейшего участия в спасении птиц из-за неуважения к их труду и отсутствия прозрачности в процессе реабилитации птиц, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из волонтеров, которая представилась Еленой.

Женщина рассказала, что в волонтерском центре в помещении базы отдыха «Полярные Зори» отмывала птиц с момента создания этого центра. Но с сегодняшнего дня решила больше не выходить на эту работу, как и другие волонтеры, которые там дежурили и мыли птиц в ночные смены.

Она пояснила, что в ночь на 11 января в волонтерский центр приехали более десятка представителей краевых властей, которые объявили, что помещение закрывается, и потребовали организовать экстренный вывоз птиц "за 20 минут".

Шокированы были все. Никаких пояснений не поступало

"Никто нам ничего не объяснял. Шокированы были все. Никаких пояснений не поступало. От бессонных ночей все были усталые. Стали собирать птиц. 17 из них были с тяжелым диагнозом и лечением и они находились под капельницами. Я расстроилась и просто ушла. Видела, что грузили спасенных нами чомг в машины, и позже мне рассказали, что был еще и "Камаз", на который их грузили", - рассказаа женщина.

Она отметила, что волонтеры документируют свою работу, но представители властей всех птиц "мешают в кучу". "И сколько из них выжили, сколько погибли, такой статистики нет! Птиц как не кольцевали, так и не кольцуют", - рассказала волонтер.

Другая волонтер, тоже Елена, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что волонтеры во время визита чиновников получили указание «собраться за 20 минут».

Волонтер Валентина сообщила, что намерена писать запрос, чтобы установить, кто и куда вывез птиц на грузовике, не сообщив волонтерам, которые спасали эту птицу. По ее словам, волонтеры записали номера "Камаза" и машин, на которых прибыли чиновники.

Всё больше волонтеров отказываются работать именно из-за непрозрачности системы

Она отметила, что волонтерам, которые ранее работали в центре, не удалось пока выяснить, куда делись эти птицы. «Всё больше волонтеров отказываются работать именно из-за непрозрачности системы», - посетовала Валентина.

Чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря 2024 года "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани". 

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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