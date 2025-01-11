Волонтеры потребовали от властей Кубани вести учет прошедших реабилитацию птиц

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Добровольцы потребовали от властей Кубани ставить специальные кольца на птиц после их реабилитации от интоксикации мазутом, чтобы птицы таким образом метились и не допускалась их гибель из-за бесконтрольного выпуска на волю.

Как информировал "Кавказский узел", 6 января стало известно, что на Кубани десятки птиц погибли на воле от переохлаждения, так как жировой слой на их перьях не восстановился после чистки от мазута. Экологи потребовали от властей создать реабилитационный центр для птиц в Анапе. 10 января власти отчитались о круглосуточных работах по сбору мазута у Тамани.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Власти Краснодарского края 10 января провели заседание с представителями волонтерских центров, на котором обсудили спасение птиц, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов Керченском проливе, сообщила одна из волонтеров Мария.

По ее мнению, некоторые экологи и активисты поддерживают чиновников, которые подводят ситуацию к тому, чтобы исключить независимый общественный контроль за процессом спасения птиц – чтобы было невозможно установить число особей, погибших после выпуска на волю. "Не одна я так думаю, а все мы волонтеры, которые этих птиц моют, кормят, вкладывают душу в их спасение, потому что этих птиц, как не кольцевали, так и не кольцуют, и не регистрируют", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мария отметила, что некоторых активистов, включая ее саму, не пустили на заседание, на котором обсуждалось спасение птиц.

Мнение о том, что власти целенаправленно пытаются избежать регламентирования процесса спасения птиц, также высказала волонтер Анна. "Мы полагаем, что власти не хотят тратиться на процедуру окольцовки спасенных птиц и на их кормление и реабилитацию, поэтому настаивают на скорейшем выпуске в природу. А в какую природу? Опять в мазут, где без восстановления они сразу гибнут, что мы уже наблюдали. Общественный независимый контроль напрочь отсутствует. Власть прикрывается ручными экологами, специалистами и общественниками. А всех, кто говорит правду, блокируют", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Волонтер Сергей Рысев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 10 января сопровождал из Анапы в Краснодар 142 птицы в "Сафари парк", где птиц приняли без какой-либо регистрации и никаких подтверждений о принятии 142 особей не дали.

Волонтер из Анапы и создатель сайта для объединения волонтеров Гоар Ованесова также указала, что наладить учет спасаемых птиц и вопрос с их окольцовкой решить пока не удается. "Фактически неясно кто отвечает за птиц, когда их выпускают на волю, и отследить их дальнейшую судьбу невозможно", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Активистам удалось добиться, чтобы власти разработали регламент по спасению птиц, отметил специалист из Москвы по особо охраняемым природным территориям проекта "Земля касается каждого" Михаил Крейндлин, специально прибывший в Анапу, чтобы ознакомиться с ситуацией с птицами. "Пока требования по кольцеванию нет. Возможно, оно будет принято в регламенте, который сейчас должен быть разработан по решению совещания при вице-губернаторе края", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кольцевание птиц – необходимая процедура учета, а к истории болезни каждой птицы надо подходить индивидуально, отметил на условиях анонимности один из орнитологов. "Птицы такие же пациенты, как и люди. Вы же не сдаете больных пачками в коробках и не лечите их всех вместе, не выписываете людей группами. Так почему так поступают с птицами? И никто не знает, чем страдает птица, кто за нее отвечает, кто и когда ее выпустил", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Орнитолог пояснил, что кольца нужны, чтобы отследить судьбу птицы, ее след нахождения в природе. Каждое кольцо имеет индивидуальный номер. Кольцевание стоит от 50 до 200 рублей. Процедура быстрая. "Под номерами должна быть история болезни птицы. Волонтеры это ведут. Пишут, как лечили, когда птицу начли лечить, ее вес. Но когда "живой груз" привозят в реабилитационные центры, как "Сафари парк", то там всех сваливают в кучу. Никаких журналов, никакой фиксации нет. И конечно установить сколько птиц, поступивших на реабилитацию, выжили, невозможно без их регистрации", – отметил специалист.

Общественный контроль вести невозможно, поскольку некоторых активистов не пускают в "Сафари парк", рассказала волонтер Валентина Шостак. Она рассказала, что увидела в сети ролик о том, как выгружали птиц из коробок в "Сафари парке". "Их просто вытаскивали и забрасывали в общие клетки к уже находящимся в них птицам. Там не соблюдается даже карантин, никакого учета нет, а коробки, к которым приклеена индивидуальная история болезни каждой птицы, просто выбрасывают", – сказала волонтер корреспонденту "Кавказского узла".

Союз охраны птиц России направил властям рекомендательное письмо "О недопустимости поспешного выпуска в природу птиц, подвергшихся загрязнению нефтепродуктами" (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). "Необходима тщательная реабилитация спасённых птиц до полного восстановления метаболических параметров для их дальнейшего выживания", – сказано в частности в письме.

В нем отмечается, что результатом отравления от нефтепродуктов может стать отказ почек у птиц, нарушение функций печени, пневмония и раздражение кишечника, и как следствие – острая дегидратация и нарушения пищеварения. "Перед выпуском птиц рекомендуется окольцевать кольцом Московского центра кольцевания, чтобы в будущем иметь возможность идентифицировать особь при повторном обнаружении. Это внесёт большой вклад в оценку успеха реабилитационных мероприятий, а полученный опыт станет важным вкладом при устранении последствий подобных катастроф в будущем", – подчеркнули в Союзе охраны птиц России.

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