Экологи указали на необходимость стационара для дельфинов на Кубани

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Для спасения дельфинов от последствий разлива мазута необходим экстренный стационар в Анапе или Новороссийске.

Как писал "Кавказский узел", к 11 января тела около 60 дельфинов были найдены на морском берегу в Краснодарском крае после разлива мазута в Керченском проливе.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В Анапе или Новороссийске необходимо "в кратчайшие сроки организовать экстренный стационар" для дельфинов, заявил поздно вечером в своем телеграм-канале научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».

"Мы ожидаем увеличения больных и пострадавших китообразных этой весной. Времени остается все меньше. В загрязненных акваториях выхаживать дельфинов на мелководье, как мы делали это раньше, будет невозможно. Пострадавших необходимо перемещать в бассейны для стабилизации и проведения экстренного лечения", - говорится в публикации.

Для возведения экстренного госпиталя необходимо найти участок в Анапе или Новороссийске - 5-7 соток земли или складское помещение площадью от 500 кв.м и высотой от пяти метров, отмечается в сообщении.

"Желательно не очень далеко от береговой линии. Обязательно наличие электричества, воды и водоотведения. На этом участке нам нужно будет организовать: 2 крытых бассейна с системами фильтрации, лабораторию, помещение для специалистов и волонтеров, кормокухни, оборудования, снаряжения, медикаментов. Мы рассматриваем разные варианты: аренда с последующей возможностью выкупа или покупка участка. Возможно случится чудо и кто-то предоставит нам участок безвозмездно", - заявили активисты.

Научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка назвал реальной угрозу "тотального загрязнения всей южной половины" Керченского пролива и всех подходов к нему. "Для экосистемы Черного и Азовского морей это колоссальная угроза. Последствия предсказать невозможно, но если несколько основных видов рыб откажутся от миграций через пролив на много лет, вся экосистема посыплется. Что необходимо делать для моря и дельфинов — это срочно поднимать и тащить в бухту Камыш-Бурун [в Керчи] все три обломка танкеров. Там на изолированной акватории можно будет организовать откачку дизтоплива, разогрев и откачку мазута", - привел 13 января слова ученого "Коммерсант".

Что касается оперативного спасения дельфинов — это мечты

Кроме того, надо начать разработку и реализацию плана устойчивого комплексного природопользования в проливе, указал Латка. "Сейчас эта работа не ведется, значит, есть системная ошибка, которую обязательно надо преодолеть. Проливу нужна особая система управления, эффективные механизмы защиты природы и коммуникаций. Что касается оперативного спасения дельфинов — это мечты. Даже если все российские миллиардеры бросят на это все свои ресурсы, в нынешней обстановке не смогут спасти и сотой части дельфинов и морских свиней, которые будут в этом нуждаться", - сказал он.

Напомним, к 10 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. 13 января власти отчитались о начале просеивания загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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