Власти отчитались об организации крещенских купаний на пляже в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники организовали на центральном пляже Большого Утриша крещенские купания в море, указав, что в воде нет мазута.

Как информировал "Кавказский узел", ранее жителей хутора Воскресенского обеспокоило будущее полигона с мазутом. Они отметили, что власти намерены изменить назначение земли, на которой расположена площадка временного хранения песка с мазутом, что позволит расположить мусорный полигон вблизи от домов.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

О том, что 18 января на центральном пляже Большого Утриша организованы крещенские купания в море, отчитался сегодня ночью в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края. В сообщении отмечается, что специалисты заблаговременно обследовали берег, праздничная служба началась в 20.00 мск.

К посту прикреплен ролик, на котором показаны крещенские купания на пляже. Оперштаб Краснодарского края в этом видео привел комментарий одного из местных жителей, который заявил, что в воде нет мазута. "Вода очень чистая, я даже с головой нырял, видно, что там нету никакого мазута, ничего. Чистейшая вода, приятная по температуре даже", – сказал он.

Напомним, ранее анапчане неоднократно жаловались на ухудшение самочувствие из-за неприятного запаха от мазута. Так, 24 декабря жители хутора Воскресенский в Анапе заблокировали дорогу грузовикам из-за "захоронения" мазута вблизи жилых домов. Промзона в Воскресенском, куда свозят мешки с песком и мазутом, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались анапчане. 26 декабря стало известно, что власти начали оборудовать в Воскресенском площадку для хранения мазута, а 28 декабря они отчитались, что ввели ее в эксплуатацию.

Волонтеры, участвующие в очистке побережья на Кубани от мазута с затонувших танкеров, неоднократно жаловались, что власти не оказывают им помощи в достаточном объеме. 23 декабря стало известно, что они направили обращение президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.