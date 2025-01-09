RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:19, 9 января 2025

Гибель птиц на Кубани привела к уголовному делу

Чернозобая гагара в парке "Малинки". Стоп-кадр видео из Telegram-канала парка от 07.01.25, https://t.me/parkmalinki/4771

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следком начал расследование дела о халатности в связи с выпуском и гибелью отмытых от мазута птиц. Власти отчитались об открытии в Анапе центра спасения птиц. 17 доставленных из Анапы в парк "Малинки" краснокнижных гагар находятся в тяжелом состоянии.

Как писал "Кавказский узел", 5 января волонтеры, которые спасают птиц в Анапе, сообщили, что десятки чомг погибли на воле от переохлаждения, так как жировой слой на их перьях не восстановился после очистки от мазута. Экологи потребовали от властей создать реабилитационный центр для птиц. Руководство краснодарского "Сафари-парка" отказалось пускать на территорию волонтеров, которые привезли спасенных в Анапе птиц. Волонтеры хотели удостовериться, что ослабленных птиц не выпустят на волю, где они гарантированно погибнут. Лишь 7 января руководство парка согласилось пропустить одного волонтера к вольерам с птицами. Отпустив очищенных от мазута птиц в природную среду обитания, чиновники Краснодарского края не организовали проведение ветеринарной проверки и не оформили должным образом документы. Юристы указали на признаки халатности и жестокого обращения с животными.

Информация об уголовном деле по статье о халатности появилась сегодня в комментариях к эфиру из "Сафари-парка" сообщил сегодня в своем Telegram-канале эколог Георгий Каваносян.

Он опубликовал  скриншот комментария , оставленного с аккаунта Следкома России по Краснодарскому краю дежурным следователем Александром Соловьевым. В нем говорится, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 239 УК РФ — «халатность». "В ходе расследования дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям виновных должностных лиц будет дана правовая оценка. В случае наличия ходатайств и дополнений Вы можете обратиться в следственный отдел по городу Анапа", - указано в комментарии.

Сегодня открыт единый центр по спасению птиц на базе одного из анапских пансионатов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев". "Здесь создан полный цикл оказания помощи пернатым, пострадавшим из-за выбросов нефтепродуктов. Организованы отдельные площади для приемки пернатых, их помывки, первичной обработки, а также стационара. Расположили склад инвентаря и медикаментов, штаб волонтеров, создали условия для их проживания и полноценного питания", - написал он 8 января в своем Telegram-канале.

Оперштаб сообщил, что 7 января 25 птиц в мазуте были обнаружены группой волонтеров на территории Большого Утриша, которые переданы в Центр помощи птицам.

Эколог Евгений Витишко проинформировал, что после тщательной очистки и подготовки спасенные чернозобых гагар были безопасно транспортированы из Анапы в Южный парк птиц Малинки в Красносулинский район Ростовской области. "Это краснокнижные птицы, поэтому Службой было выдано разрешение на изъятие пернатых из природы", - говорится в публикации.

Парк проинформировал, что 17 гагар, который прибыли после отмывки от мазута, "находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии".  "У птиц наблюдается снижение жирового защитного слоя, поэтому нет возможности выпустить их в открытое море или в озеро парка. Сейчас птица поставлена на карантин с отслеживанием восстановления оперения  для терморегуляции и водоотталкивающей функции", - говорится в Telegram-канала парка "Малинки".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Загрязненная мазутом птица в пункте помощи. Фото: оперативный штаб Краснодарского края
03:42, 8 января 2025
Зоопарк в Шахтах принял на лечение спасенных в Анапе птиц
Верующие у одного из храмов в Сочи. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Сочи от 07.01.24, https://t.me/officialsochi/48765
17:20, 7 января 2025
Жители СКФО и ЮФО отмечают Рождество
Cпецоперация на Украине. Фото: grozny.tv https://grozny.tv/index.php/news/society/47596
12:11, 5 января 2025
Власти признали убитыми на Украине 5600 бойцов с юга России
Военный и конверт со взяткой. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
07:53, 3 января 2025
Начальник военного госпиталя в Краснодаре осужден за взятку
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
19:49, 31 декабря 2024
Власти признали убитыми на Украине 5550 бойцов с юга России
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Справочник
Зажигание свечей на Хануку. Скриншот фото https://m.vk.com/wall-151570616_2356 Ханука

Чеченский боевик возле сгоревшей боевой машины пехоты. Грозный, январь 1995 г. Фото: Михаил Евстафьев https://ru.wikipedia.org/ Новогодний штурм Грозного (1994-1995)

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
08:51, 4 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
18
Краснодар досрочно выиграл первый круг РПЛ. 11 побед подряд!
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Линия электропередачи. Фото: krd.ru
08 января 2025, 14:24
Анонсировано ужесточение ограничений на подачу света в Абхазии

Спасенные от мазута птицы в Краснодарском "Сафари-парке". Стоп-кадр видео из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 07.01.25, https://t.me/opershtab23/10019
07 января 2025, 21:11
Один волонтер допущен в "Сафари-парк" осмотреть спасенных птиц

Бакинский суд по тяжким преступлениям. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 января 2025, 17:02
Азад Мамедли отверг обвинение в госизмене

Уборка пляжей в Анапе. Фото: s12.stc.yc.kpcdn.net
06 января 2025, 14:06
Дополнительная техника направлена в Анапу для очистки пляжей

Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Показать больше