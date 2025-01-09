Гибель птиц на Кубани привела к уголовному делу

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Следком начал расследование дела о халатности в связи с выпуском и гибелью отмытых от мазута птиц. Власти отчитались об открытии в Анапе центра спасения птиц. 17 доставленных из Анапы в парк "Малинки" краснокнижных гагар находятся в тяжелом состоянии.

Как писал "Кавказский узел", 5 января волонтеры, которые спасают птиц в Анапе, сообщили, что десятки чомг погибли на воле от переохлаждения, так как жировой слой на их перьях не восстановился после очистки от мазута. Экологи потребовали от властей создать реабилитационный центр для птиц. Руководство краснодарского "Сафари-парка" отказалось пускать на территорию волонтеров, которые привезли спасенных в Анапе птиц. Волонтеры хотели удостовериться, что ослабленных птиц не выпустят на волю, где они гарантированно погибнут. Лишь 7 января руководство парка согласилось пропустить одного волонтера к вольерам с птицами. Отпустив очищенных от мазута птиц в природную среду обитания, чиновники Краснодарского края не организовали проведение ветеринарной проверки и не оформили должным образом документы. Юристы указали на признаки халатности и жестокого обращения с животными.

Информация об уголовном деле по статье о халатности появилась сегодня в комментариях к эфиру из "Сафари-парка" сообщил сегодня в своем Telegram-канале эколог Георгий Каваносян.

Он опубликовал скриншот комментария , оставленного с аккаунта Следкома России по Краснодарскому краю дежурным следователем Александром Соловьевым. В нем говорится, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 239 УК РФ — «халатность». "В ходе расследования дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям виновных должностных лиц будет дана правовая оценка. В случае наличия ходатайств и дополнений Вы можете обратиться в следственный отдел по городу Анапа", - указано в комментарии.

Сегодня открыт единый центр по спасению птиц на базе одного из анапских пансионатов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев". "Здесь создан полный цикл оказания помощи пернатым, пострадавшим из-за выбросов нефтепродуктов. Организованы отдельные площади для приемки пернатых, их помывки, первичной обработки, а также стационара. Расположили склад инвентаря и медикаментов, штаб волонтеров, создали условия для их проживания и полноценного питания", - написал он 8 января в своем Telegram-канале.

Оперштаб сообщил, что 7 января 25 птиц в мазуте были обнаружены группой волонтеров на территории Большого Утриша, которые переданы в Центр помощи птицам.

Эколог Евгений Витишко проинформировал, что после тщательной очистки и подготовки спасенные чернозобых гагар были безопасно транспортированы из Анапы в Южный парк птиц Малинки в Красносулинский район Ростовской области. "Это краснокнижные птицы, поэтому Службой было выдано разрешение на изъятие пернатых из природы", - говорится в публикации.

Парк проинформировал, что 17 гагар, который прибыли после отмывки от мазута, "находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии". "У птиц наблюдается снижение жирового защитного слоя, поэтому нет возможности выпустить их в открытое море или в озеро парка. Сейчас птица поставлена на карантин с отслеживанием восстановления оперения для терморегуляции и водоотталкивающей функции", - говорится в Telegram-канала парка "Малинки".

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