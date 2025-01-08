Волонтеры обвинили чиновников в халатности при выпуске пострадавших в Анапе птиц

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Отпустив очищенных от мазута птиц в природную среду обитания, чиновники Краснодарского края не организовали проведение ветеринарной проверки и не оформили должным образом документы.

Как писал "Кавказский узел", 5 января волонтеры, которые спасают птиц в Анапе, сообщили, что десятки чомг погибли на воле от переохлаждения, так как жировой слой на их перьях не восстановился после очистки от мазута. Экологи потребовали от властей создать реабилитационный центр для птиц. Руководство краснодарского "Сафари-Парка" отказалось пускать на территорию волонтеров, которые привезли спасенных в Анапе птиц. Волонтеры хотели удостовериться, что ослабленных птиц не выпустят на волю, где они гарантированно погибнут. Лишь 7 января руководство парка согласилось пропустить одного волонтера к вольерам с птицами.

Орнитолог Александр Дворецкий рассказал 7 января корреспонденту "Кавказского узла", что нужно для реабилитации птиц после очистки от нефтепродуктов.

«У птиц имеется подкожный жировой слой, который помогает сохранять тепло и поддерживать энергетический баланс. Помимо этого, важно то, что этот жир, вырабатываемый копчиковой железой, используется для обработки и смазки перьев, обеспечивая их водоотталкивающие свойства. Реабилитация птиц после очистки перьев от мазута может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от степени загрязнения и состояния птицы. За это время птица восстанавливает свои природные механизмы водоотталкивания, здоровье и физическую форму. Без реабилитации птица почти наверняка погибнет. После очистки от мазута ее перья теряют водоотталкивающие свойства, что приводит к переохлаждению в воде. Кроме того, ослабленный организм и поврежденный жировой слой делают птицу уязвимой к инфекциям и хищникам. Для нормального восстановления чомгам, как водоплавающим птицам, необходимо обеспечить доступ к воде, например, в бассейне или резервуаре для плавания и очистки перьев. Чомги проводят большую часть времени в воде, поэтому водная среда играет ключевую роль. Для успешной реабилитации чомгам требуется теплое, сухое место, доступ к воде и правильное питание с высоким содержанием белка, например, рыба или насекомые. А также покойная и безопасная обстановка, чтобы минимизировать стресс», -рассказал он.

Волонтер Валентина Шостак рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о ситуации, которая произошла в краснодарском "Сафари-парке".

Мы просили выдать акт приемки-передачи на 180 птиц, но нам отказали

«Мы просили нас пропустить в парк, но встретили агрессивное отношение со стороны администрации парка. Волонтеры привезли 180 особей птиц из волонтерского центра "Витязево" в Анапе в парк в Краснодар около 22 часов вечера. Птицу приняли, после чего демонстративно закрыли у нас перед носом калитку. Мы просили выдать акт приемки-передачи на 180 птиц, но нам отказали. Волонтеры не расходились. Связи с координаторами Витишко и Рудомахой не было. Мы не понимали, что происходит и что делать», - рассказала она.

По ее словам, неизвестные вызвали наряд полиции, а сам парк был закрыт. "Утром собрались семьи с детьми у ворот парка, но было объявлено, что парк закрыт, причина не озвучивалась. Мы продолжали стоять, ждать акт и возможности посмотреть, где размещают птиц. Нам наконец вынесли клочок помятой бумажки. на котором от руки было написано: «Приняли 180 коробок. "Сафари Парк"» и дата 6 января 21.59 мск. Подпись под распиской о принятии коробок поставила коммерческий директор "Сафари-парка", - рассказала Шостак.



Эколог, член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Виктор Чириков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приехал к "Сафари-парку" 7 января, но его не пустили внутрь. «Не пустили Валентину Шостак, не пустили никого. Нам поясняли, что это потому, что у птиц карантин и никому нельзя. Но потом мы увидели, как мимо нас беспрепятственно прошли две краевые телекомпании с камерами. Мы поняли, что там будут снимать рекламные ролики, как все хорошо, что, в принципе, и произошло. Мы спрашивали администрацию парка, почему представителям ТВ можно, а нам нельзя, и почему карантин распространяется только на нас. Так мы провели в ожидании акта и возможности пройти на территорию до 17 часов вечера, когда мне позвонили из администрации края и сказали приехать для решения вопроса прохода на территорию "Сафари-парка". Нас всех предупреждали, что снимать ничего нельзя на этой территории. Но, несмотря на все переговоры, меня не пустили, пропустили лишь одного волонтера Сергея Рысева», - рассказал он.

Мне снимать было запрещено. Однако меня самого снимали представители телекомпаний, которых запустили ранее, и еще кто-то из чиновников

Сергей Рысев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что ему удалось пройти на территорию "Сафари-парка". «Я был очень удивлен, почему они выбрали именно меня. Объяснения этому у меня никакого нет. Просто позвонили и сказали, чтобы я заходил. Охрана меня пропустила. Остальным никому зайти не дали. Сама Кристина Ханаху проводила лично для меня экскурсию. Мне снимать было запрещено. Однако меня самого снимали представители телекомпаний, которых запустили ранее, и еще кто-то из чиновников. Мне показали птиц в клетках на соломе. Их было много, там были небольшие корыта с водой. Были это наши птицы или не наши - я сказать не могу, потому что никаких документальных обоснований у меня не было и мне их не предъявляли. Однако мне, как и другим волонтерам, хотелось бы выяснить, как происходит процедура передачи птиц. Сколько из них выживают, сколько гибнет, кто и когда их выпускает и куда именно. Этой информации у нас нет, и многих волонтеров это сильно беспокоит, потому что люди тратят свое личное время, силы, энергию, отдают душу ради спасения живой природы, и когда потом мы находим мертвых птиц, которых спасали, то это, конечно, ранит людей. Хотелось бы знать, кто в этом виновен и почему их не привлекают к ответу. Я юридически не подкован, но хотел бы в этом разобраться, как и другие волонтеры», - рассказал он.

Рысев рассказал, что работает в сфере строительства в Новороссийске. «Приехал недели три назад, намерен еще быть здесь неделю. Работаю в основном в Анапе на пляжах, собираю мазут. Все делается руками волонтеров. Мне волонтеры-владельцы гостиницы предоставили бесплатное жилье, питание тоже обеспечивают волонтеры. Работы очень много. В связи с поездкой и стоянием ночь и день под забором "Сафари-парка" очень устал. Ночь отдохну и опять буду выходить на работу собирать мазут», -рассказал он.

Он сопровождал птиц в поездке в Краснодар. Их было трое сопровождающих. «Ехали три часа. Приехали ночью. В Анапе нам никто и ничего не разъяснил: какие документы нужны, кто ответственный - до сих пор не понятно", - отметил он.

По его словам, при отправке птиц из Витязево присутствовали координаторы Евгений Витишко и Андрей Рудомаха, но вопрос о документах не обсуждался. Однако, добавил Рысев, было заявлено, что с "Сафари-парком" обо всем договорились.

Впечатление, что цель властей не решать проблему, а блокировать достоверную информацию о проблемах

Волонтер Анна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что из волонтерских чатов стали удалять неудобную информацию. «Впечатление, что цель властей не решать проблему, а блокировать достоверную информацию о проблемах, что и показала наше стояние в ночь на Рождество под забором "Сафари-парка" в ожидании протокола», - отметила она.

Волонтеры также отметили, что из-за отсутствия документов узнать, сколько птиц уже спасено, сколько погибло, сколько передано в целом на реабилитацию очень сложно. «Данных никаких нет. Информация "Сафари-парка" и информация от экологов, чиновников и реабилитационных центров разнится. Кто-то пишет 1000 спасли, кто-то - 823, кто-то - 2 500», - рассказала Валентина Шостак.

Перед выпуском птиц на волю не был проведен их ветеринарный осмотр

Член экспертного совета при Комитете по природным ресурсам и экологии Государственной Думы Российской Федерации, руководитель федерального проекта "Экопост" Георгий Каваносян в своем телеграм-канале 5 января обратился "к анонимному чиновнику", который, по его словам, "отдал распоряжение изъять птиц, которых отмывали и выхаживали волонтеры, и отправил их на верную гибель".

"Уже найдены акты выпуска, которые, как и предполагалось, не содержат никаких актов осмотра птиц ветеринарными врачами. В приложениях указаны только фото и видео материалы. Посему в грубой форме нарушен протокол заседания штаба №9 от 03.01.2025. Нарушен договор, в котором волонтёры договорились с властью", - написал он.

Каваносян сообщил, что отпускать птиц "в этих условиях и в таком состоянии" было нельзя, и пообещал отыскать ответственного за это. "Мы и его найдем и предъявим общественности. Не надо перед нами извиняться. Не надо даже признавать свою вину. Понимаю, что за то, что вы подставили МПР по Краснодарскому краю - вас по голове не погладят. За то, что убили птиц, которых выхаживали волонтёры - тоже. Это уголовное преступление и это нарушение Конституции. То, что вы можете сделать в своё оправдание - прекратить подобную практику и создать в районе Анапы центр для реабилитации и адаптации птиц. Создать оперативно. И содержать их там до заключения от ветеринара о возможности выпуска. Нужно дать птицам время для восстановления защитных функций оперения, уничтоженных мазутом. Убедиться, что в их организмах не осталось следов нефтепродуктов. Если нет на это денег, то мы очень быстро соберем. Будем содержать их столько, сколько понадобится. И выпускать их нужно там, где есть кормовая база, там, где есть все условия для выживания. Мы хотим, чтобы больше таких ошибок не повторялось. И все остальные птицы не убивались так же, как эти. И выгоните того "умника", кто вам это насоветовал. И больше на порог не пускайте", - говорится в публикации Каваносяна.

Смерть птиц и распространение об этом информации в соцсетях вызвало панику чиновников

При этом в протоколе, на который он ссылается, указаны имена тех, участвовал в заседании оперативного штаба, после которого и были выпущены птицы. По словам Виктора Чирикова, «смерть птиц и распространение об этом информации в соцсетях вызвало панику чиновников и они провели второе совещание 5 января». На нем было принято решение "принять к сведению информацию представителей волонтерского сообщества <...>; продолжить выполнение мероприятий по оказанию помощи птицам, пострадавшим в результате загрязнения нефтепродуктами". Кроме того, поручено министерству природных ресурсов Краснодарского края совместно с департаментом ветеринарии Краснодарского края "принять меры по обеспечению в необходимых объемах бесперебойной приемки пострадавших птиц на реабилитацию", а также "разработать «методику» оценки возможности выпуска птиц в окружающую среду". "Выпуск птиц осуществлять комиссионно с составлением акта. Еремину обеспечить выдачу документов по отправке птиц в реабилитационные центры", - следует из протокола заседания.

Птицы погибли из-за неграмотности чиновников

Один из орнитологов на условиях анонимности прокомментировал решение оперативного штаба Краснодарского края. «Весь текст протокола говорит о том, что птицы погибли от безграмотности [чиновников], которые в целях, возможно, экономии средств просто решили вместо полноценного курса реабилитации отправить птицу обратно в плавающий мазут замерзать. Птице на восстановление надо месяцы. И проверяется готовность птицы к свободе легко. Надавливанием на железу. Если выступает жир из нее, значит, птица готова жить в свободной среде. Но никто на это железу не давил и никто ничего не проверял, как следует из этих протоколов, где написано, что надо разработать «методику». Получается, что выпускали даже без методики и без актов, без специалистов. <...> Странно, почему до сих пор прокуратура и следственные органы не заинтересовались ими и их действиями, так как протоколы являются фактически доказательной базой преступления по нанесению вреда природе», - рассказал он.

Адвокат Роман Клыков, который знаком с ситуацией, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что в данном случае тот, кто отдавал распоряжения, и те, кто их исполнял, должны быть привлечены к уголовной ответственности согласно статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статье 293 УК РФ (халатность). "В зависимости от ситуации, при которой совершались преступления, что должно установить следствие», - добавил он.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариям Евгения Витишко и Андрея Рудомахи, а также чиновников Краснодарской краевой администрации и представителей оперативного штаба Краснодарского края по поводу сведений, изложенных волонтерами.

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