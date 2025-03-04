Анапский санаторий принял первую смену детей на лечение

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Дети и подростки из Краснодарского края прибыли на лечение в санаторий "Жемчужина России" в Анапе. Летом предполагается пляжный отдых, очистка пляжа от мазута и обследования территории проводятся ежедневно, сообщила главврач.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура после обращения ростовского политика поручила проверить организацию летнего отдыха детей-инвалидов и детей-сирот в пострадавшей от разлива мазута Анапе, путевки в частности закупила Волгоградская область. Комментаторы выразили надежду, что надзорное ведомство защитит права детей.

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» в Анапе принял первую смену детей и подростков из Краснодарского края, центр готовится к весенне-летнему сезону. Уже подготовили крытый бассейн, заменили лечебное оборудование и ежедневно проверяют состояние пляжей, готовят их к сезону, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Главврач комплекса «Жемчужина России» Эмма Рябова сообщила, что в санатории проходят лечение дети с заболеваниями бронхолегочного аппарата, опорно-двигательного аппарата, а также заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нервной системы. "Кроме пляжного отдыха, который, конечно же, предполагается летом, у нас будет бассейн крытый, который мы тоже будем использовать в лечебных программах, практически во всех. Летом мы очень надеемся, что всё у нас будет хорошо, мы пляж чистим в ежедневном режиме, обследуем песок, воду, воздух, это всё проверяется. Потому что без этих показателей мы не получим санитарно-эпидемиологическое заключение. Мы это сделаем. Я очень надеюсь, что с 1 июня все будет хорошо", - сказала она на видео.

Оперштаб сегодня также отчитался о том, что сотрудники МЧс проверили береговую зону, расположенную близ комплекса "Жемчужина России". "Участков акватории, где может быть мазут, во время мониторинга не обнаружили", - говорится в сообщении.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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