Пользователей Telegram возмутили планы чиновников оздоровить детей в Анапе

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Генпрокуратура после обращения ростовского политика поручила провести проверку организации летнего отдыха детей-инвалидов и детей-сирот в Анапе, среди регионов закупивших путевки, Волгоградская область. Комментаторы выразили надежду, что надзорное ведомство защитит права детей.

Как писал "Кавказский узел", 25 января стало известно, что владельцы анапских гостиниц и ресторанов, а также других предприятий, зависящих от турпотока, выставляют их на продажу из-за неготовности ждать длительное время, пока восстановятся условия для туризма. Владельцы мини-отелей и гостевых домов столкнулись с риском лишиться доходов из-за снижения турпотока на загрязненное мазутом побережье. Власти Кубани пообещали льготные займы до 5 миллионов рублей предприятиям санаторно-курортной отрасли в Анапе и Темрюкском районе.

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Генпрокуратура поручила проверить организацию летнего отдыха и оздоровления детей в Анапе, сообщил сегодня в своем Telegram-канале бывший депутат законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев.

Он опубликовал ответ ведомства на его обращение в связи с организацией отдыха детей, в том числе инвалидов и сирот, в санаториях Анапы. генпрокуратура поручила прокуратуре Краснодарского края "полно и объективно проверить приведенные доводы, при наличии оснований применить меры прокурорского реагирования".

Ранее Федяев сообщил, что чиновники Татарстана, Московской и Волгоградской областей закупили путёвки на отдых в санатории Анапы для 4500 детей. "Друзья, я был в Витязево, куда собираются отправить детей уже в марте, даже в прохладное время на всём побережье стоит едкий химический запах, а долго находиться без средств защиты дыхания вредно для здоровья", - написал он 5 февраля.

11 миллионов рублей потратили на покупку путевок на курорт Анапы чиновники комитета образования, науки и молодежной политики администрации Волгоградской области, решив отправить туда сто детей-инвалидов, больных детским церебральным параличом, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках. Лечение должно пройти с марта по ноябрь 2025 года, но не менее 30% детей должны побывать в Анапе именно летом. И, судя по условиям контракта, в летний период должно быть обеспечено купание детей на пляже, а в остальное время - в бассейне, писало издание V1.

Ранее были закуплены еще 60 путевок для пребывания в Анапе для детей-сирот, на это было потрачено 5 миллионов рублей, указано в публикации от 26 января.

На пляжах Краснодарского края постоянно фиксируются новые выбросы мазута. Так,15 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута на Бугазской косе около станицы Благовещенской и на Центральном пляже Анапы. 17 февраля выбросы мазута на берег были обнаружены около мыса Панагия в Темрюкском районе Кубани, 18 февраля - на побережье Анапы. 19 февраля небольшие фрагменты нефтепродуктов найдены еще на нескольких участках побережья Анапы.

Пост Федяева, на Telegram которого подписаны 8288 человек, к 16.30 мск набрал 17 комментариев.

Часть комментаторов выразили надежду, что проверка поможет отменить отдых детей на пляжах пострадавшей от разлива мазута Анапы.

"Это действительно тревожная ситуация. Важно, чтобы дети получили нужный уход и безопасное окружение. Надеемся, что проверка Генпрокуратуры поможет навести порядок и обеспечить безопасность детей", - написал пользователь Денис.

"Может, Генпрокуратура даст оценку вопиющему безобразию... Рекомендации могут быть таким "заботливым" - самим отправиться туда, куда отправить стремятся детей-инвалидов!" - прокомментировала Crasotulia.

"Бедные дети. Чиновников бы с семьями отправить на мазутные пляжи", - отметила Анастасия Анастасия.

Часть пользователей усомнились, что ведомство запретит отдых детей в Анапе.

"Проверят и скажут все в норме", - предположила Нинель.

"Скоро узнаем. Я ещё направил запросы в Следственный комитет и уполномоченному при Президенте по правам ребенка", - ответил ей Федяев.

Пользователь Skylar85 полагает, что таким образом чиновники, закупая путевки, создают видимость деятельности. "Да всё они понимают и знают то, что родители откажутся от этих путёвок, а уже всё, бюджет оприходован", - считает он.

Напомним, к 12 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 184 тысяч тонн загрязненного мазутом песка, в том числе на временную площадку – свыше 143 тысяч тонн.

13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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