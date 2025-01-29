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15:52, 29 января 2025

Волонтеры добиваются пропуска в заповедник "Утриш"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтеры добиваются допуска на территорию заповедника "Утриш" для осмотра береговой полосы и помощи пострадавшим от мазута птицам. 

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае найдены более 7,3 тысячи птиц, пострадавших от мазута, из них погибли более 4,1 тысячи.

На заседании волонтерских штабов Анапы и Тамани 28 января обсуждался вопрос допуска на территорию заповедника Утриш, чтобы провести полное обследование его береговой полосы силами волонтеров - ловцов птиц. 

Ранее волонтеры уже были допущены в заповедник по пропускам, с условием сопровождения 5 и 11 января, сообщил в своем Telegram-канале эколог Роман Пукалов. Он отметил, что необходимо "действовать по закону" и обратиться к руководству заповедника с просьбой снова предоставить пропуски, доступ и сопровождение волонтерам.

По его словам, после совещания с ним связалась директор заповедника. которая проинформировала, что получила угрозы "прорываться в любом случае на охраняемую территорию". "Просила меня передать волонтерам, что в таком случае сотрудники заповедника будут вынуждены вызывать полицию и задерживать нарушителей до ее приезда. Охрана заповедника уже усилена по ее распоряжению", - написал эколог.

Пользователь Ксения Денискина в Telegram-чате "Анапа. Волонтеры моря" предложила составить обращение к заповеднику Утриш об инструктаже волонтеров и допуска до осмотра берега, поиску и спасению птиц.

Блогер Юрий Озаровский побывал сегодня на побережье Большого Утриша, который находится в зоне заповедника. Как следует из видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, на каменистом пляже, есть следы выброса мазута.

Эколог Георгий Каваносян опубликовал видео с каменистого пляжа "200 ступеней" в Анапе, который расположен недалеко от Утриша,  на пляже очень много замазученных камней. По его словам, волонтеры предлагают расставить пластиковые ведра по пляжу для сбора замазученных камней , предоставить штабу маленькие лопатки и шпатели для сбора мазута между камнями и с камней, так как лопаты на каменистом пляже бесполезны.  Также они предлагают привлечь внимание МЧС для обработки сорбентами камней, поскольку ручной сбор мазута малоэффективен.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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