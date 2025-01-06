Власти отчитались о спасении более 5,6 тысячи птиц на Кубани

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Более 5,6 тысячи пострадавших от мазута птиц спасены в Краснодарском крае. Власти начали применять ограничительные сети для защиты пляжей от выбросов нефтепродуктов.

Как писал "Кавказский узел", к 5 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 102 тонн загрязненного мазутом песка. Сегодня более 20 вездеходов прибыли в Анапу для вывоза мазута с тех участков, где застревают другие машины. Инженерная техника была направлена на побережье на фоне призывов пользователей Telegram снизить нагрузку на волонтеров.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По данным кубанского управления МЧС, более 5,6 тысячи птиц уже спасены от загрязнения мазутом. "В центрах, где отмывают и спасают птиц, помогли более 5,6 тыс. пернатым", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс".

Представители властей Кореновского района натягивают ограничительные сети вдоль береговой линии, тестируя таким образом новый способ защиты убранного пляжа от мазута, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Это сделано для того, чтобы при выбросе новых фрагментов мазута он осел на сетях и не попал на пляж. Этот эксперимент – продолжение испытания различных способов борьбы с повторным загрязнением пляжей нефтепродуктами. Ранее эксперимент с одним из вариантов использования полипропиленовых сетей в ликвидации последствия ЧС предложила команда института Сколково. Ученые использовали сетку, чтобы удерживать частицы мазута в толще воды", - говорится в публикации.

К 5 января более 4,8 тысячи пострадавших от мазута птиц были спасены в Краснодарском крае, из них более 2000 переданы в центры реабилитации. Десятки птиц погибли на воле от переохлаждения, так как жировой слой на их перьях не восстановился после чистки от мазута. Экологи потребовали от властей создать в Анапе реабилитационный центр для птиц.

Напомним, 25 декабря губернатор ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе, признав, что до этого действовал лишь режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны.

Из-за того что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута на берег, были упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

Чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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