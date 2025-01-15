Экологи сочли запоздалыми меры по ликвидации экокатастрофы на Кубани

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Оперативные меры по ликвидации последствий аварии и откачке мазута из потерпевших крушений танкеров могли бы значительно снизить уровень загрязнения побережья в Краснодарском крае и Крыму и последствия для природы, но реальные действия начались лишь после критики со стороны Путина, указали экологи.

Как писал "Кавказский узел", ликвидация разлива мазута неэффективна, спустя месяц не откачан мазут даже из севшего на мель танкера. Непонятно, на что тратятся средства, большинство проблем решаются руками волонтеров, указали бывшие моряки и экологи. Волонтеры заявили о разочаровании после месяца бесплодных усилий.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Член совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко, новороссийский эколог Юрий Анасьев и специалист-эколог, говоривший на условиях анонимности, прокомментировали "Кавказскому узлу" работы по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе и утечки мазута.

Евгений Витишко, который руководит штабами по спасению птиц заявил, что пока нет прямой корреляции между территорией и уровнем загрязнения мазутом и поступления мазута из танкеров.

"У нас есть прежние снимки, мы мониторим эту ситуацию с самого начала. И сейчас оценить степень увеличения загрязнения не могу. В целом загрязненных птиц стало меньше. Более точные данные мы получим на днях. Наши друзья осмотрят этот танкер с помощью морских дронов", - сказал он.

В настоящее время меры по предотвращению утечки мазута запоздалые, считает эколог.

"Сейчас водолазы пытаются ставить там боновые заграждения. Трудно сказать, по какой причине изначально не провели работы по откачке мазута. Возможно, если бы не было шторма, это могли сделать сразу", - отметил Витишко.

По его словам, сейчас обсуждается процесс подъема танкеров.

"Но подъем, как считают, возможен чуть ли не летом. К сожалению, эта история с вытеканием мазута из танкера будет продолжаться. Технически можно изыскать возможность отсосать мазут, учитывая уровень его вязкости. Но министр природных ресурсов и охраны окружающей среды РФ в первые дни после аварии сказал, что никакой угрозы загрязнения нет. Уже тогда можно было применить суда-нефтесборщики для сбора топлива, плавающего на поверхности. А этих судов достаточно в каждом порту, связанном с нефтяной промышленностью. Почему этого не сделали — не ясно. Долгое время после аварии все было на уровне местного ЧС. И лишь потом перешло на региональный, и лишь после посыла Путина присоединились федералы", - пояснил Витишко.

9 января президент России Владимир Путин заявил, что власти недостаточно делают для ликвидации экокатастрофы на Кубани. Он поручил создать штаб с участием федеральных ведомств. Волонтеры с самого начала очищают берега и спасают птиц, а создание очередного штаба может помешать их работе, отметили пользователи Telegram. Глава МЧС России 12 января потребовал устранить течь в севшем на мель у поселка Тамань танкере "Волгонефть-239" и откачать из него мазут.

Он предположил, что проблему выливания мазута сейчас уже не решить ремонтом танкера на месте.

"Суда уже частично деформировались. Если была трещина в начале, то теперь после шторма разлом судна увеличился", - указал Витишко.

Он отметил также, что территория проявления загрязнений мазутом тем не менее возросла. "В Крыму на региональном уровне объявлена, как и в Краснодарском крае, чрезвычайная ситуация. Организованы штабы по спасению и мойке птиц уже вплоть до Севастополя. А загрязненные мазутом птицы появились в Абхазии и даже в Грузии. Нельзя сказать, что это связано с перемещением мазута или нефтяного пятна. В настоящее время просто идёт миграция птиц. Собственно загрязненные мазутом участки локализованы в районе Анапы и затем обратным течением отнесены в сторону Крыма", - сказал Витишко.

По его мнению, особо проблемных мест для уборки мазута нет. "Формально портовые и режимные сооружения, объекты в случае обнаружения загрязнения имеют свой план ликвидации разливов. Например, в порту Туапсе, где я живу, такие службы есть. Думаю, сами себя они убирают. А так по склонам, по другим труднодоступным местам подходы есть. Волонтёры, а также региональные власти, кто этим занимается, могут добираться <туда> для очистки. Так, работы проводятся в районе Веселовки и далее до порта Тамани, где имеется загрязнение", - указал Витишко.

Другой эколог на условиях анонимности указал, что с обломка танкера "Волгонефть" топливо не пытались откачивать вообще.

"Как он придрейфовал и сел на мель у мыса Панагия, так никто с этим судном не работал. Там действительно за несколько дней растянули боновые заграждения. Пока море было спокойное и судно не теряло своего положения — всё было нормально, течь была не фатальная. Но после штормов в новогодние каникулы, судно накренилось больше и вытекать мазут стал интенсивнее. Это видно было сразу. Тогда началась суета: давайте опять ставить боновые заграждения. Технику трудно подогнать, построили временную дорогу. Всего неделю как начали убирать хотя бы то, что из танкера вытекло. А откачку из танкера никто не организовал до сих пор", - рассказал он.

По закону откачку топлива и другие мероприятия по безопасности судна, потерпевшего крушение должен делать судовладелец, отметил специалист.

"Он должен был примчаться туда и договориться с госструктурами и с портом Тамань (так как это на территории порта происходит) об откачке топлива из танкера. У порта Тамань есть свои мощности на случай аварий. Государство должно было понудить владельца, а если он не хочет, сделать самостоятельно, но потом взыскать с судовладельца затраты", - сказал он.

Эколог удивлён тем, что прошёл месяц с катастрофы, но ничего не происходит.

"А ведь кормовую часть "Волгонефти" прибило к берегу. Для организации откачки не нужны сложные водолазные работы. Достаточно было организовать береговую операцию по откачке мазута. Были технические трудности с подогревом мазута для удобства откачки, потому что он стал вязким. Но это решаемая проблема. Технологии имеются. Можно всё это сделать, не дожидаясь, когда всё опять потечёт", - пояснил специалист.

По его словам, вытекающий мазут с "Волгонефти-239" частично стягивается в горловину Керченского залива, частично выбрасывается на берег.

"Точных цифр загрязнения не знаем. Сколько было вообще этого мазута, сколько вытекло в самом начале, сколько вытекло после штормов? Проблема осложняется тем, что там, где лежат останки танкера — это закрытая территория порта Тамань. Хотя рядом природоохранный объект — мыс Панагия. Но в целом там режимный объект. Волонтеры просто так с лопатой прийти не могут. Без согласования и разрешения, просто так туда не попасть. Поэтому если в Анапе волонтёры как-то могут влиять на ситуацию, то в Темрюкском районе даже для мониторинга попасть невозможно", - подчеркнул специалист.

Юрий Анасьев заявил, что загрязнение мазутом действительно локализуется в районе Анапы. "До Новороссийска разлитый мазут вряд ли дойдет. Потому что таковы особенности течения в море", - считает он. Эколог указал, что специфика разлитого мазута такова, что он постепенно густеет. "Он со временем превращается в битум, а затем фактически в асфальт. Из-за такого мазута гибнут не только птицы, но и другие морские обитатели", - отметил Анасьев.

По его словам, похожая катастрофа произошла в конце 1990-х годов в Новороссийске. "На Шесхарисе (микрорайон в Новороссийске - прим. "Кавказского узла") что-то прорвало и целая река горючего устремилась в море. И всё побережье загрязнено было. Приходишь на пляж, садишься, когда встаёшь — весь в мазуте. Если в море зашёл — ещё больше в мазуте испачкался. Закончилось тем, что море стало выбрасывать куски асфальта. Это мазут упал, потеряв вязкость, смешался с морскими камнями. Если такой мазут, к примеру, капнул на поддон и его сразу не стереть, то через месяц уже ни соляркой, ни чем не ототрешь. Превращается в битум. И чем выше температура воздуха или воды, тем быстрее будет идти процесс застывания", - рассказал Анасьев.

Так же, по его мнению, с повышением температуры усилятся и неприятные запахи. "Сейчас не так воняет. Когда будет более теплая погода и вода, тогда может распространяться тошнотворный запах. С повышением температуры также будут всплывать масляные пятна от мазута. При +5,+10 такого запаха и всплывания пока нет. Хотя в целом этот вид топлива — мазут, считается менее опасным, чем бензин или дизельное топливо", - резюмировал Анасьев.

Напомним, по оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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