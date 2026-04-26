Ручная уборка нефтепродукта в Туапсе вызвала вопросы к властям

С побережья в Туапсе убрано более 2500 кубометров загрязненного грунта, отчитался глава округа. Пользователи Telegram удивились тому, что на опубликованных видео нефтепродукт собирают люди с лопатами, а не спецтехника.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля глава Туапсинского округа отчитался, что собрано примерно 988 кубометров нефтепродуктов. Уборка ведется лопатами и без респираторов, обратили внимание пользователи Telegram.

24 апреля после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти Кубани ранее объяснили утечку проливными дождями, не упоминая о прорыве заграждений.

В Туапсе продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава округа Сергей Бойко.

"Загрязнение убирают ниже по течению реки Туапсе, а также в акватории и на берегу Черного моря. Работа идет круглосуточно. Убрано более 2,5 тысяч кубометров загрязнённого грунта. Задействованы 132 человека и 26 единиц техники", - написал он.

По состоянию на 12.15 мск, под публикацией чиновника не размещено ни одного комментария, и возможность оставлять комментарии отключена.

Несколько коротких видеороликов, записанных на побережье, опубликовал сегодня автор телеграм-канала "Эколог Жора Каваносян" (33,7 тысячи подписчиков). На кадрах, в том числе сделанных в темное время суток, видны люди в защитных костюмах, собирающие лопатами нефтепродукт.

"Уборка на центральном городском пляже идет круглосуточно, но рук все равно не хватает. Да и море всё выносит и выносит свежие нефтепродукты", - написал автор публикации.

К 12.15 мск под публикацией размещено три комментария. Их авторы обратили внимание на условия уборки. "Лопатами... У [нефтяной компании] неужели нет нефтесборщиков, насосов специальных для откачки?" – возмутилась Елена Семенова.

Автор комментария с ником Ольга заочно обратилась к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. "Техника где, Вениамин Иванович? По телеку только красивые песни поёте. Опять доводим ситуацию до предела?" – написала она.

"Очень радует, что работы даже ночью не останавливают. Оперативность важна как никогда. Помню, как в Анапе […] на берегу были только волонтёры. И шторм", - написала Анна.

19 декабря 2024 года, после разлива мазута в Керченском проливе, кубанские волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и людей, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков. 20 декабря 2024 года Вениамин Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

Напомним, в ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе возник пожар. Жители сообщили, что в городе "прошел нефтяной дождь", и сочли горящий нефтяной терминал источником экологической угрозы. Днем 24 апреля губернатор Кубани объявил, что пожар в порту потушен.

22 апреля власти признали, что в приближенных к морскому терминалу районах (Грознефть, Сортировка и Звездный, а также часть Центрального района) зафиксировано превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза. Такие данные показали результаты замеров, сделанные вечером 21 апреля. Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Черный дождь", прошедший в Туапсе, снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи.

Загрязнение воздуха при пожаре и разлив нефтепродуктов в Туапсе затронули промзону, а популярные гостиницы расположены в десятках километров от порта, заявили туроператоры. Снижения продаж путевок на курорт не ожидается, отметили они.

В Анапе на фоне заявлений властей о скором открытии пляжей отмечается рост бронирований мест в отелях, однако представители туриндустрии, как и местные жители, с осторожностью оценили перспективы начала курортного сезона. Экологи считают, что говорить о пригодности пляжей Анапы к приему туристов пока рано, так как еще не подняты затонувшие части танкеров с мазутом, а остаточные загрязнения остаются на песке.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

