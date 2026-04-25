20:58, 25 апреля 2026

Условия уборки нефтепродуктов в Туапсе вызвали критику в Telegram

Нефтепродукты собирают лопатами. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Жоры Каваносяна от 25.04.26, https://t.me/ecozhora/7520

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятна нефтепродуктов площадью до 3,8 квадратных километров зафиксированы на спутниковом снимке близ Туапсе, под угрозой, кроме Туапсе пляжи Агоя, Ольгинки. Власти отчитались об уборке почти тысячи кубометров нефтепродуктов. Уборка ведется лопатами и без респираторов, обратили внимание пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе возник пожар. Жители сообщили, что в городе "прошел нефтяной дождь", и сочли горящий нефтяной терминал источником экологической угрозы. Днем 24 апреля губернатор Кубани объявил, что пожар в порту потушен. Ликвидаторы разлива нефти в Туапсе вычерпывают ведрами густой мазут, попавший в Черное море после прорыва боновых заграждений

22 апреля власти признали, что в приближенных к морскому терминалу районах (Грознефть, Сортировка и Звездный, а также часть Центрального района) зафиксировано превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза. Такие данные показали результаты замеров, сделанные вечером 21 апреля. Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Черный дождь", прошедший в Туапсе, снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи.

Нефтеразливы у Туапсе видны на свежем спутниковом снимке

Нефтяные пятна близ Туапсе. Скриншот фото "Прозрачный мир" от 25 апреля 2026 года, https://t.me/twrussiaПроект «Прозрачный Мир»  опубликовал  в своем Telegram-канале сегодняшнее радиолокационное изображение спутника Sentinel-1A района Туапсе, полученное в 06:32 мск. В отличие от оптических снимков, радиолокационные данные позволяют видеть поверхность моря даже сквозь облака, говорится в сообщении. 

На снимке видны нефтеразливы площадью от 0,4 до 3,8 кв км. Они исходят из района реки Туапсе и туапсинского порта. Видимое загрязнение центрального городского пляжа составляет более полукилометра. Загрязнения тянет в открытое море и на север вдоль побережья. Из-за такого направления переноса нефть или нефтепродукты могут появиться на пляжах Агоя, Небуга, Ольгинки и даже Новомихайловского, говорится в сообщении.

Власти отчитались о сборе почти тысячи кубометров нефтепродуктов

По официальным данным собрано примерно 988 кубометров нефтепродуктов, об этом сообщил глава Туапсинского муниципалитета Сергей Бойко . В работах, которые ведутся круглосуточно, задействованы 143 человека и 48 единиц техники.
 
"Нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры, которые грузовиками вывозят на территории Морского терминала и НПЗ. Впоследствии специалисты этих предприятий их утилизируют,", - написал Бойко в своем Telegram-канале.

Эколог, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов, который сегодня приехал в Туапсе, опубликовал в своем Telegram-канале видео побережья. На записи видны черные пятна вдоль берега. "Проблемы начинаются на Центральном пляже", - пишет он.

Волонтеры участвуют в ликвидации последствий

«Тут полнейшая жесть. Уже на подходе ты весь покрываешься пятнами нефти», — приводит "Горизонтальная Россия 7х7" (внесена в реестр иноагентов) слова одного из очевидцев.

Телеграм-канал "Мой Туапсе" опубликовал видео уборки, обратив внимание, что люди работают без респираторов. "Респираторы забыли выдать?" - говорится в описании к видео.

Обратите внимание, убирают нефтепродукты лопатами и без респираторов, прокомментировал видео в своем Telegram-канале эколог Жора Каваносян. 

В селе Шепси Туапсинского района волонтеры организовали пункт, в котором они отмывают уличных животных. Одна из волонтерок рассказала, что отмывать животных помогают около 30 человек, пишет "Горизонтальная Россия 7х7" (внесена в реестр иноагентов).

Собак и кошек отмывают растительным маслом, шерсть, которую не получилось отмыть, состригают. Пункт отмыва открылся на базе отдыха «Морская» в селе Шепси Туапсинского района. Те, кто не может приехать и помочь, заказывают на маркетплейсах корм, переноски, полотенца, перчатки и масло. 

"Самые пострадавшие животные, если честно, это полгорода: Грознефть(но там, я думаю, собирали в первую очередь), Сортировка(они там рядом, и там прям на Пятачке, где магазины и остановки обитали собаки), в принципе центр - Жукова, Карла Маркса, и все близлежащие, в том числе Кронштадтская, Маяковского, ну и, конечно, район Звездной, но там, скорее всего, худшая ситуация на Адмирала Макарова, они ближе к базе", - пишет пользователь IF в телеграм-чате "Разлив на связи".

При этом волонтеры, которые вывозили загрязненных животных, столкнулись с агрессией.

Пьяный мужчина напал на волонтеров, приняв их за иностранных шпионов, пишет "Осторожно, новости". Инцидент произошел на пляже, куда девушки приехали, чтобы вывезти животных и птиц, измазанных нефтепродуктами. К волонтерам подошел нетрезвый мужчина, заподозрив в девушках иностранных шпионов. Он набросился на них. Девушка получила ссадины. Личность мужчины устанавливает полиция, говорится в сообщении.

Автор: "Кавказский узел"

