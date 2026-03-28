Министр Ковалев и его заместитель арестованы в Ставрополе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ставрополе отправил в СИЗО главу краевого Минпрома Ивана Ковалева и его заместителя Надежду Пронскую. Прокуратура потребовала уволить Ковалева в связи с утратой доверия.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта силовики задержали министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Ивана Ковалева по делу о превышении должностных полномочий. Он подозревается в участии в передаче в аренду бизнесу земли в Сочи, предназначенной для отдыха студентов.

Речь идет о земле в Адлерском районе, которую в 2021 году Невинномысскому химико-технологическому колледжу дали в безвозмездное и бессрочное пользование. На участке, который был в собственности Ставропольского края, располагались домики для отдыха учащихся. Бизнесмен, арендовавший эту территорию вдвое дешевле рыночной цены, обустроил там четырехзвездочный отель.

Ленинский районный суд Ставрополя 27 марта арестовал по ходатайству следствия министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Ивана Ковалева и его заместителя Надежду Пронскую. Оба они обвинены в превышении должностных полномочий по сговору с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК России предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы).

Согласно версии обвинения, действия Ковалева и его заместителя повлекли изъятие из собственности двух земельных участков. Учебное заведение Невинномысска недополучило как минимум 2,9 млн рублей арендной платы, а учащиеся и преподаватели были лишены полноценных условий для занятия физкультурой и спортом, сообщила Объединенная пресс-служба судов Ставрополья.

Ковалев и Пронская, которую задержали днем позже начальника, отправлены в СИЗО до 24 мая. В сообщении пресс-службы суда обвиняемая обозначена как гражданка П. 1 , “ранее занимавшая должность” замминистра, однако на сайте краевого Минпрома Надежда Пронская все еще числится действующим заместителем главы ведомства.

Прокуратура Ставропольского края 27 марта потребовала уволить Ковалева с поста министра в связи с утратой доверия. В представлении губернатору отмечается, что чиновник и его семья безвозмездно пользовались услугами отеля, построенного на незаконно переданном в аренду участке.

“Обвиняемый совершил коррупционное правонарушение, препятствующее дальнейшему прохождению госслужбы”, - указано в публикации ведомства. Заместитель министра в сообщении прокуратуры не упомянута.