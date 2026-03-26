11:40, 26 марта 2026

Министр задержан на Ставрополье по делу о превышении полномочий

Иван Ковалев. Скриншот из видео ЦУР

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали министра  энергетики, промышленности и связи Ставропольского края  Ивана Ковалева. Он подозревается в участии в передаче в аренду бизнесу земли в Сочи, предназначенной для отдыха студентов.

Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщил "Интерфакс".

"Министр задержан по подозрению в превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что уголовное дело возбуждено в связи с передачей в аренду предпринимателю территории в Сочи, на которой находились домики для отдыха учащихся одного из колледжей края. Земля под ними была в собственности Ставропольского края. Получив в аренду недвижимость у моря, бизнесмен обустроил там четырехзвездочный отель.

Речь идет о земле в Адлерском районе, которую в 2021 году  Невинномысскому химико-технологическому колледжу дали в безвозмездное и бессрочное пользование .

Иван Ковалев, как считает следствие, попросил директора колледжа заключить договор аренды домиков с нужным ИП. А сам министр издал приказ, в котором согласовал передачу в аренду объектов сроком на 5 лет для создания условий для занятий студентов спортом.  По условиям договора ежегодно предприниматель должен был платить по 2,8 миллиона рублей. Реальная рыночная арендная плата в год при этом составляла 5,7 миллиона рублей, пишет "Блокнот- Ставрополь".

Бизнесмен провел реконструкцию имеющихся зданий, пристроил к ним новые объекты и организовал там четырехзвездочный отель. По предварительной оценке, бюджету Ставрополья нанесен ущерб на сумму более 17 миллионов рублей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

