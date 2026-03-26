Министр задержан на Ставрополье по делу о превышении полномочий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Ивана Ковалева. Он подозревается в участии в передаче в аренду бизнесу земли в Сочи, предназначенной для отдыха студентов.

Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщил "Интерфакс".

"Министр задержан по подозрению в превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что уголовное дело возбуждено в связи с передачей в аренду предпринимателю территории в Сочи, на которой находились домики для отдыха учащихся одного из колледжей края. Земля под ними была в собственности Ставропольского края. Получив в аренду недвижимость у моря, бизнесмен обустроил там четырехзвездочный отель.

Речь идет о земле в Адлерском районе, которую в 2021 году Невинномысскому химико-технологическому колледжу дали в безвозмездное и бессрочное пользование .

Иван Ковалев, как считает следствие, попросил директора колледжа заключить договор аренды домиков с нужным ИП. А сам министр издал приказ, в котором согласовал передачу в аренду объектов сроком на 5 лет для создания условий для занятий студентов спортом. По условиям договора ежегодно предприниматель должен был платить по 2,8 миллиона рублей. Реальная рыночная арендная плата в год при этом составляла 5,7 миллиона рублей, пишет "Блокнот- Ставрополь".

Бизнесмен провел реконструкцию имеющихся зданий, пристроил к ним новые объекты и организовал там четырехзвездочный отель. По предварительной оценке, бюджету Ставрополья нанесен ущерб на сумму более 17 миллионов рублей.